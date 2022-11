Route du Rhum : le skipper Fabrice Amedeo secouru après un incendie sur son bateau qui a sombré dans l'Atlantique

Le skipper Fabrice Amedeo, engagé sur la Route du Rhum, a dû être récupéré par un cargo lundi 14 novembre, après une explosion à bord de son Imoca Nexans - Art & Fenêtres, qui a provoqué un incendie. Le navigateur a dû abandonner son bateau qui a sombré au large des côtes portugaises, selon un communiqué de l'organisation de la course.

Les secours maritimes portugais lui sont venus en aide. Le skipper est en sécurité et doit être débarqué sur l'île de São Miguel, dans l'archipel des Açores. Fabrice Amedeo s'était dérouté dès dimanche 13 novembre vers Cascais, au Portugal, en raison d'une avarie.

L'organisation de la course précise aussi que le bateau Inter Invest (Class40) du skipper Matthieu Perraut, est lui entré en collision lundi en début d'après-midi avec un OFNI (objet flottant non identifié). Son bateau est trop endommagé pour continuer la compétition en l'état, et fait route vers l'île de San Miguel, près de 250 milles au sud de sa position. Le choc a abimé le carénage de quille et une partie de son safran bâbord.

Le skipper est en revanche indemne. Il s'agit de la première participation de Matthieu Perraut à la course. Il était 4ème de Class40 au moment du choc.

En tête de course, Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) accroît, ces dernières 24 heures son avance sur François Gabart (SVR Lazartigue) et Thomas Coville (Sodebo Ultim 3). Charles Caudrelier est attendu mercredi à Pointe-à-Pitre selon les organisateurs.