Route du Rhum 2022 : suspense total chez les Imoca avec quatre skippeurs en moins de 100 milles, victoire au couteau de Le Roux en Ocean Fifty

La lutte pour la victoire dans la catégorie Imoca est encore intense avec un quatuor de tête très resserré dans le final de cette Route du Rhum.

Si tout est déjà joué chez les multicoques Ultim et la victoire de Charles Caudrelier mercredi, tout reste à faire chez les Imoca. Dimanche 20 novembre, ils sont encore quatre à se tenir de très près, alors que se rapproche à toute vitesse les côtes guadeloupéennes. Trois skippeurs se tiennent à moins de 100 milles nautiques du leader Thomas Ruyant (LinkedOut), qui se trouvait à 359 milles du but selon le dernier pointage de 10 h 00. Il est donc suivi de près par Charlie Dalin (Apivia) et Jérémie Beyou (Charal). Kévin Escoffier (Holcim-PRB) est également dans la bataille, en quatrième place.

Entre Ruyant et Dalin, il n'y avait plus que sept milles d'écart. Mais c'est peut-être un rang derrière que se tient le principal danger, Jérémie Beyou, lancé dans une remontée spectaculaire à la troisième place. " Je suis bien revenu sur ceux de devant et j’ai creusé sur ceux de derrière, c’est bien, s'est félicité le Breton sur le site officiel de l'épreuve. Je suis à l’attaque. Je n’ai pas réduit la toile donc c’est un peu chaud car il y a entre 23 et 26 nœuds de vent en moyenne, avec de bons grains. L’idée, ce n’est pas seulement de garder Kevin Escoffier mais aussi de recoller sur les deux premiers. Si jamais une porte s’ouvre, il faudra pouvoir la saisir pour entamer le tour de l’île pas trop loin derrière eux."

Le final promet d'être haletant, " cette ligne droite, on en a pour 20 heures et ça va être 20 heures d’enfer" assure le skipper de Charal.

Le Roux vainqueur en Ocean Fifty pour moins de vingt minutes !

Dans la catégorie Ocean Fifty, comme en Imoca, les écarts sont minuscules et ont vu Erwan Le Roux s'imposer dimanche. Le skippeur Koesio a devancé Quentin Vlamynck (Arkema) pour moins de vingt minutes, 18 minutes et 13 secondes précisément. Les deux leaders n'étaient séparés que de 0,02 milles au dernier pointage de 10 heures aux abords de la Guadeloupe.

Le Roux renoue avec la victoire huit ans après son premier succès sur la Route du Rhum, dans ce qui s'appelait alors les Multi50. Le navigateur de 48 ans garnit un peu plus son palmarès, lui qui est aussi trois fois vainqueur de la Transat Jacques Vabre.

Erwan Le Roux vient de passer la ligne d'arrivée de la 12e #RDR2022 en vainqueur après 1️⃣0️⃣ jours 2️⃣1️⃣ heures 3️⃣5️⃣ min et 5️⃣2️⃣ secondes

Il prend la 1ère place de la catégorie @oceanfifty au terme d'un sprint haletant autour de la Guadeloupe avec Quentin Vlamynck. pic.twitter.com/MmVxG6TcLg — Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@RouteDuRhum) November 20, 2022

De son côté, Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) n'est plus très loin de boucler sa Route du Rhum. Il avait dû faire réparer une avarie sur son bateau peu après le départ. Il est ainsi attendu dimanche à Pointe-à-Pitre et devrait donc prendre la septième place dans la catégorie Ultim.