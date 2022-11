Route du rhum 2022 : Armel Le Cléac'h casse sa dérive et se déroute vers Lorient, pluie d'avaries et des abandons dans les premières 24h de course

Un début chaotique. Alors que le départ a déjà dû être retardé de trois jours à cause des conditions météorologiques, la 12e édition de la Route du rhum n'épargne personne en ce début d'épreuve. Plusieurs navigateurs engagés ont été secoués par différentes avaries, jeudi 10 novembre, tandis que d'autres ont rebroussé chemin dans l'espoir de repartir plus tard.

En milieu d'après-midi, l'un des favoris dans la catégorie Ultime, Armel Le Cléac'h, a annoncé qu'il était contraint de se dérouter vers Lorient. Il a entendu un craquement sans qu’il n’y ait de choc apparent, mais a constaté la casse de la dérive du bateau, a expliqué son équipe. "Armel nous a fait part de cette casse qui lui impose de rentrer à Lorient pour que nous analysions la situation. Armel est en sécurité, la route pour rejoindre notre base technique se fera dans des conditions maniables", a indiqué Ronan Lucas, directeur du Team Banque Populaire.

Dans la nuit, le skipper du monocoque Class 40 Antoine Magré (E. Leclerc-Villa-La-Grand) s'est échoué sur des cailloux au nord de l'île de Batz. "Le marin a été secouru vers 4h20 avant d'être pris en charge par un bateau de la SNSM à 5 heures", a annoncé la direction de course. DMG Mori, l'équipe du skipper japonais Kojiro Shiraishi, a également confirmé son abandon dans la matinée après la collision de son Imoca avec un autre skipper peu après le départ mercredi. Le navigateur Oren Nataf (Rayon Vert) a déchiré la grand voile de son Rhum Multi avant de renoncer. "On aurait pu faire réparer la grand-voile, mais je ne suis pas un marin confirmé et ça n'aurait pas été raisonnable de repartir au large avec une voile qui n'est pas sûre à 100% et qui peut recasser", a-t-il expliqué.

Sam Goodchild, premier à abandonner

Ces abandons s'ajoutent à celui, mercredi, de Sam Goodchild (Leyton), blessé aux bras et au visage lors d'une manœuvre dans les premières heures de la course. D'autres skippers se sont déroutés vers le port de Roscoff (Finistère) pour espérer réparer des avaries. Romain Pilliard, skipper de l'Ultim Use It Again! by Extia est à pied d'œuvre après une collision, la nuit dernière, avec une bouée métallique au large de Bréhat (Côtes-d'Armor). "C'était pleine lune mais un nuage est passé et j'ai confondu cette bouée avec une autre qui n'était pas éclairée, pile dans l'axe et je l'ai percutée", a-t-il déclaré.

Le benjamin de la course, Martin Louchart, vingt ans, a également touché des rochers dans la nuit avec Randstad-Ausy avant de se rendre à Roscoff "où des techniciens l'attendent pour faire un diagnostic du bateau", peut-on lire dans un autre communiqué officiel.