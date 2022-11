Route du rhum 2022 : le grand départ a été donné au large de Saint-Malo pour les 138 marins engagés

Les skippeurs ont pris la direction de la Guadeloupe, mercredi, pour la course transatlantique en solitaire à la voile, qui devait initialement s'élancer dimanche.

Enfin le feu vert. La 12e édition de la Route du rhum a eu droit à son grand départ, mercredi 9 novembre, au large de Saint-Malo. La course transatlantique en solitaire à la voile prend la direction de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. 138 skippers, répartis en six catégories, vont parcourir 6 560 kilomètres et ont jusqu'au 4 décembre pour arriver.

>> Plus d’infos sur le site France 3 Bretagne

Les huit concurrents de la classe Ultime vont tenter de faire tomber le record établi en 2018 par le tenant du titre, Francis Joyon (7 jours, 14 heures et 21 minutes), à moins qu'il ne le batte lui-même. Sur son navire IDEC Sport, il aura pour principaux rivaux François Gabart (SVR-Lazartigue), Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) ou encore Armel Le Cléac'h (Maxi Banque populaire XI).

>> A lire aussi : Route du rhum 2022 : parcours semé d'embûches, nombre record de concurrents, favoris… Tout savoir sur la 12e édition

Pour rappel, le grand départ était initialement prévu le dimanche 6 novembre, mais la détérioration des conditions climatiques avait conduit l'organisation à le reporter de trois jours.