Route du rhum 2022 : initialement prévu dimanche, le départ est reporté d'au moins deux jours en raison de la météo

Les organisateurs ont annoncé, samedi, que la course ne pourrait pas débuter dimanche à 13h02, à cause de mauvaises conditions météorologiques attendues.

Les skippers vont devoir patienter. Initialement prévu ce dimanche 6 novembre à 13h02 depuis Saint-Malo, le départ de la 12e édition de la Route du Rhum a été officiellement décalé à "mardi ou mercredi", ont annoncé les organisateurs samedi 5 novembre.

L'annonce a été faite à l'issue d'un briefing météo fourni aux marins engagés. "C'est une bonne décision qui vise à optimiser la sécurisation de la flotte et les meilleures conditions possibles au succès sportif de l'épreuve, pour les marins et le grand public", érc les organisateurs dans un communiqué. Ce report est dû à de mauvaises conditions météorologiques avec "le passage d'une très violente dépression" attendue en Manche sur les 36 premières heures de la course.

"Nous avons reçu et écouté toutes les remarques que les skippers ont pu nous communiquer, a indiqué le directeur de la course Francis Le Goff. En concertation avec OC sport [l’organisateur], j'ai décidé de décaler le départ de dimanche à mardi dans la soirée ou mercredi matin. Je suis très confiant, la course sera belle, elle est juste reportée, et cette belle histoire n'est reportée que de quelques heures".

Une édition record

Le départ de la mythique transatlantique en solitaire est généralement suivi sur place par de nombreux curieux et passionnés. Un engouement majeur pour cet événement alors que Saint-Malo attendait une affluence record de deux millions de personnes avant le début des festivités, il y a treize jours.

Par ailleurs, la Route du Rhum a d'ores et déjà atteint son record de participants à l'occasion de cette douzième édition. Quatre ans après le duel épique qui avait souri à Francis Joyon face à François Gabart, la course verra s'élancer pas moins de 138 skippers au départ (131 hommes et sept femmes).

Les concurrents des six classes de bateau, les multicoques (Ultim 32/33, Ocean Fifty, Rhum Multi) et les monocoques (Class40, Imoca, Rhum Moni), doivent parcourir 3 542 milles nautiques (6 560 kilomètres) pour rallier Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.