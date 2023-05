L'équipe de première division turque de football, basée près de l'épicentre du tremblement de terre, n'a pas repris l'entraînement. Stade 2 s'est rendu sur place.

Cette nuit continue de les hanter. Basée à Antakya, là où un séisme, survenu le 6 février, a frappé le plus fort, le club d'Hatayspor est à l'arrêt. Dans une ville sinistrée, marquée par près de 20 000 morts, la formation turque n'a toujours pas repris l'entraînement, et a vu sept de ses membres disparaître, dont son joueur star Christian Atsu. "Clairement, tu te dis que toute une ville qui vivait ne vit plus", décrit Dylan Saint-Louis, joueur franco-congolais, à l'époque sous contrat avec Hatayspor.

Le club n'a pas repris l'entraînement

L'attaquant, qui a passé la nuit funeste dans sa voiture, est désormais rentré en région parisienne. Il est le symbole d'un club à l'arrêt, sans structure et qui n'a toujours pas repris le chemin des terrains, malgré le désir des supporters. "On a une ville derrière nous, on peut peut-être lui redonner le sourire", abonde Rayan Aabid, autre joueur réfugié en France.