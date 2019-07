Tour de France 2019 : l'Australien Caleb Ewan s'impose sur les Champs-Elysées, Egan Bernal remporte cette 106e édition

Egan Bernal (22 ans) est devenu le premier Colombien vainqueur de l'épreuve. De son côté, Julian Alaphilippe a reçu le prix du coureur le plus combatif du Tour.

L'Australien Caleb Ewan s'est imposé au sprint sur les Champs-Elysées, pour la 21e et dernière étape du Tour de France, dimanche 28 juillet. Le maillot jaune, le très jeune Egan Bernal (22 ans), est officiellement devenu le premier Colombien vainqueur de l'épreuve.

Les 155 coureurs du Tour de France ont terminé leur périple avec cette dernière étape de 128 kilomètres entre Rambouillet (Yvelines) et le circuit final des Champs-Elysées. Le circuit final de 6,5 kilomètres a été parcouru huit fois avant l'arrivée jugée au bout d'une ligne droite de 400 mètres, à hauteur du Petit Palais et à faible distance de l'Élysée.

Le camp tricolore a reçu un lot de consolation pour cete 106e édition de la Grande Boucle. Julian Alaphilippe a été désigné à l'unanimité, coureur le plus combatif du Tour de France 2019 par le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou. Le Français, vainqueur de deux étapes et maillot jaune pendant 14 jours, succède au palmarès à l'Irlandais Dan Martin.