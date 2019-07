DIRECT. Tour de France 2019 : apothéose attendue sur les Champs-Elysées pour Egan Bernal, regardez la dernière étape

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Bradley Wiggins (2012), Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) et Egan Bernal (2019). L'équipe britannique, qui s'appelait Sky jusqu'à fin avril, a remporté toutes les éditions du Tour de France depuis 2012, sauf en 2014 (Vincenzo Nibali, équipe Astana). Cette domination agace parfois les coureurs du peloton et les observateurs.

: Du côté de l'équipe Ineos, on savoure déjà la future victoire d'Egan Bernal. Le nom du Colombien a été ajouté sur le capot de la voiture et des parements jaunes ont été collés sur le car. Le champagne ne doit pas être loin.

Clap de fin pour la Grande Boucle. L'étape du jour emmènera les coureurs de Rambouillet aux Champs-Elysées, où le vainqueur franchira la ligne d'arrivée peu après 21 heures. Sauf catastrophe, le Colombien Egan Bernal va remporter l'épreuve pour la première fois.



: 5 français dans le Top 15. Pas si mal, on a vu pire. Ils méritent tous d’être honoré. Pas seulement Julian et Thibault.C’est la dernière occasion de le faire sur ce Tour.

: Revenons cher Pierre sur ce beau Tour de France 2019. 🇫🇷 🚴1ere semaine : La conquête d'Alaphillipe2eme semaine : La sauvegarde magnifique du maillot jaune3eme semaine : Un français va gagner le tour ? Ô rage ô désespoir ! (Le Cid..érant Colombien rafle la mise !)Merci pour ce tour magnifique qui nous a fait rêver 👍

: Dans les commentaires, vous dressez votre bilan du Tour de France cru 2019. Plutôt goûtu d'après vous :-)

: @anonyme Pour les Champs-Elysées et le secteur, c'est dès neuf heures, le parcours du passage dans Paris, à 17 heures. Je vous renvoie à la carte de la préfecture de police.

: Hello Franceinfo ! Pouvez vous me dire à partir de quelle heure les routes vont être bloquées à Paris pour le TDF? Merci

: Le Tour de France s'est toujours terminé en région parisienne, mais il est déjà arrivé que les organisateurs concoctent des étapes piégeuses en banlieue ou en partant de Normandie. Depuis l'arrivée sur les Champs, et depuis qu'Eddy Merckx s'y est cassé les dents en 1975, plus personne ne bouge une oreille durant cette étape.

: Bonjour, une question TDF :Pourquoi, hormis une cause centro-capitalo-parisianiste qui pour une fois serait justifiée, le tour de France se termine t’il régulièrement par une étape sans suspens, sans panache, ni grand intérêt?Ne serait il point judicieux de préserver un soupçon de frisson pour terminer cette grande boucle avec des étapes plus prestigieuses?Merci pour l’éclairage, et également pour tout le suivi exemplaire de cette édition 2019.

: @Martine Cette course, qui s'appelait la Route de France, et se déroulait en août dans un anonymat assourdissant, a disparu en 2016. J'y avais consacré un article l'année précédente.



En juillet, c'est surtout le Giro féminin qui occupe les championnes.

: Bonjour Pierre. Chaque année, des femmes font aussi le Tour de France. Qui a gagné cette année ?

: "On n’a jamais vraiment douté."



Interrogé par nos camarades de francetv sport, Nicolas Portal ne classe pas cette édition 2019 du Tour parmi les plus compliquées à gérer pour sa formation qui a gagné sept des huit dernières éditions. "J’imagine qu’un jour, on s’arrêtera [de gagner], une année ou deux j’espère pas plus. Cela aurait pu se passer cette année. On en a conscience : c’est le sport. On a forcément cette chance de perdre, même si tout le monde est animé par la victoire."

: Ne pas oublier non plus que la tradition impose de ne pas attaquer le maillot jaune lors de la dernière étape... c’est très mal vu et le ou les coupables seraient particulièrement mal vus par les autrres coureurs !

: @anonyme L'étape commence à 18 heures. Normalement, vous allez vous écrier "mais pourquoi si tard ?" La réponse se trouve dans cet article.

: Bonjour, à quelle heure peut on voir le tour à la télé ? Merci.

: @anonyme Pas de surprise comme hier, l'étape est maintenue dans son intégralité. Mais ne promet pas un grand spectacle avant la dernière ligne droite.







: Bonjour Pierre, est-ce qu'on connaît le profil du Tour de France d'aujourd'hui.

: @Snowlily Je suis assez prudent sur ce genre de prédictions. Jan Ullrich avait 23 ans quand il a gagné sa seule et unique Grande Boucle, et à l'époque,on nous prédisait un règne sans partage de l'Allemand.

: ne risque-t-on pas de repartir maintenant pour 5 ans de domination des Ineos et de son nouveau leader Bernal ?

: @anonyme Franchement ? Non. Le classement final n'a jamais bouché sur les Champs-Elysées lors d'une étape en ligne (et pas un contre-la-montre). La topographie de la course - plate - et le final de l'épreuve en circuit - qui fait que le peloton a toujours un œil sur les éventuels échappés - rendent tout gain de temps impossible.

: Bonjour Franceinfo, y a t il une chance pour que Julian Alaphilippe revienne sur le podium ce soir? Merci

: En attendant le peloton, les spectateurs qui se massent sur les Champs-Elysées peuvent assister à la randonnée du Tour, une promenade sur la plus belle avenue du monde, en présence notamment de Fabian Cancellara et de Cadel Evans.

: Un triomphe pour Julian Alaphilippe, qui a remporté haut la main le vote du public pour désigner le coureur le plus combatif du Tour.

: @anonyme 18 heures, depuis Rambouillet. Arrivée prévue sur les Champs-Elysées autour de 21h30.

: Bonjour, a quelle heure le départ de l'étape du jour ?

: 10e du Tour de France pour la deuxième année de suite, Warren Barguil annonce au Télégramme qu'il prolonge l'aventure au sein de son équipe bretonne, Arkea-Samsic. Et ce même si la rumeur qui envoie le Colombien Nairo Quitana le rejoindre enfle depuis la deuxième semaine du Tour. "J’ai trouvé une stabilité dans cette équipe, je ne me voyais pas aller ailleurs… "

Avec une dernière étape plate comme la main, il n'y a pratiquement aucune chance que le classement général soit bouleversé. Le Colombien Egan Bernal, 22 ans à peine, va remporter son premier Tour de France.



: Autre élément de réponse pour expliquer le départ tardif de l'étape : les coureurs ne prendront l'avion depuis Chambéry en fin de matinée pour atterrir à Orly à 14 heures.

: Pierre, la suite pour Julian ça sera peut-être un maillot arc-en-ciel dans le Yorkshire en septembre...

: "Il a attaqué du début à la fin, il a emballé le Tour de France, il casse les codes car c'est un coureur d'instinct, qui prend du plaisir et en donne. Il s'est battu formidablement. Chapeau. C'est sûr qu'avec ou sans lui, ça n'aurait pas été pareil. Il est dans son temps, il apporte de la joie, de la simplicité."



Christian Prudhomme a tiré sur franceinfo le bilan de ce Tour à rebondissements, dont Julian Alaphilippe sort grandi, tout comme le vrai vainqueur, le Colombien Egan Bernal.

: Ce maillot jaune porté pendant 14 jours a-t-il donné des idées à Julian Alaphilippe pour se préparer spécifiquement pour la Grande Boucle l'an prochain ? Non, à en croire l'interview qu'il a accordée à L'Equipe : "pour l'avenir, je n'y pense pas. Ce classement est inespéré, ces quatorze jours en jaune sont inespérés aussi. Mon discours n'a pas changé, je ne me vois pas changer tous mes plans de carrière."

: Le coureur français Amaël Moinard, un des vieux grognards du peloton, va raccrocher le vélo au clou, annonce le coureur de la formation Arkea-Samsic sur son compte Twitter. Si vous êtes près des Champs-Elysées ce soir, dites-lui au revoir.

: Jean Robic a chipé le maillot jaune lors de l'ultime étape en 1947 et Jan Janssen a fait de même en 1968 au terme d'un Tour qui était particulièrement serré (trois coureurs en 16 secondes à la veille de l'arrivée). Depuis que l'arrivée est donnée sur les Champs - hors le fameux contre-la-montre de 1989 - jamais le classement général n'a été bousculé le dernier jour.

: Vous avez raison Pierre, je souhaite sincèrement que Julian Alaphilippe parvienne à renverser la situation ; mais hormis Laurent Fignon (la bagarre avait été magnifique) combien de coureurs ont perdu le maillot jaune lors de l’étape parisienne ?

: Bravo aux trois plus rapides des commentaires (même si, @anonyme, quand Julian Alaphilippe va placer une mine à 60 km de l'arrivée pour ravir le maillot jaune, vous ferez moins le malin :-))

: C'est les 100 ans du maillot jaune, pas les 100 ans du tour de France

: L'erreur c'est ''qui remportera le maillot jaune'' car c'est déjà plié !

: Thibaut Pinot a abandonné

: Petite devinette express : trouvez les deux erreurs dans ce tweet posté ce matin par le ministère des Affaires étrangères.

: Si vous utilisez Twitter, vous pouvez participer au vote du Super Combatif du Tour de France en choisissant votre chouchou sur le compte du partenaire de cette distinction. Les voix du public compteront pour la moitié du vote, le reste allant au jury, le même mécanisme que pour Miss France :-)



A 9 heures et des briquettes, Julian Alaphilippe compte 7 000 voix, écrasant la concurrence (Thomas De Gendt 1 700 voix, Vincenzo Nibali 130, Stéphane Rossetto 500...). Clôture du scrutin à midi.

: D'ailleurs, si vous devez circuler dans Paris, plusieurs grands axes, les Champs-Elysées bien sûr, mais aussi une partie du périphérique extérieur seront fermés à la circulation au cours de la journée. Vous pouvez le voir dans ce plan de la préfecture de police (qui doit apparaître de façon microscopique si vous êtes sur smartphone, tentez votre chance là).

: @anonyme Ce n'est pas si nouveau, depuis le centième Tour en 2013, plusieurs arrivées ont déjà eu lieu à la nuit tombée. Il me semble que plusieurs animations liées aux Jeux olympiques de Paris 2024 sont prévues dans l'après-midi sur l'avenue des Champs-Elysées.