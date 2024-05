Tir à l'arc : à trois mois des Jeux de Paris, les Français s'offrent un doublé en or aux championnats d'Europe

C'est une excellente nouvelle à un peu moins de trois mois du début des Jeux olympiques de Paris (26 juillet au 11 août). Les Tricolores ont réalisé, dimanche 12 mai, un doublé en or par équipes aux championnats d'Europe de tir à l'arc, à Essen (ouest de l'Allemagne).

✨MERCI ✨#ffta #aveclesbleusaparis pic.twitter.com/K7rTdjaYcz — Fédération Française de Tir à l'Arc (@FFTiralArc) May 12, 2024

Emmenés par Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault et Baptiste Addis, les Français n'ont laissé aucune chance aux Italiens en finale, s'imposant 6 à 0 (53-51, 52-50, 57-56), pour décrocher le premier titre continental depuis 2014. Et du côté des femmes, Lisa Barbelin, Caroline Lopez et Amélie Cordeau, ont dominé les Néerlandaises 5 à 3 (55-55, 50-51, 52-51, 52-50) en finale pour un sacre européen par équipe, le premier aussi depuis 2014.

"On est dans la dernière ligne droite avant les Jeux olympiques de Paris et on avait besoin de la petite étincelle pour emmener l'équipe au plus haut. On a réussi à l'allumer." Thomas Chirault, membre de l'équipe de France de tir à l'arc

"On a donné tout notre possible sur cette finale et je suis très fière de nous", s'est réjouie Lisa Barbelin, championne d'Europe individuelle en 2021 et leader de cette équipe de France féminine qui a collectionné les podiums internationaux depuis un peu plus d'un an.

Dans une configuration un peu différente (Amélie Cordeau a décroché sa place lors des sélections internes et remplace Audrey Adiceom), elles ont été médaillées d'argent aux Jeux européens et aux Mondiaux en 2023. Elles seront candidates à la médaille olympique par équipes le dimanche 28 juillet sur l'esplanade des Invalides à Paris, alors que les hommes tenteront eux aussi de se hisser sur le podium sur la même épreuve, le lundi 29 juillet. "Les Jeux olympiques, c'est atteignable! On peut le faire, on va travailler dur pour. C'est la dernière ligne droite et on va tout donner", a souligné Caroline Lopez.