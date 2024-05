Paris 2024 : qui sont les porteurs de la flamme olympique qui se relaient en France jusqu'au 26 juillet ?

Ils seront 10 000, pas un de plus ou de moins. Dix-mille coureurs – des "éclaireurs", comme les nomme le Comité d'organisation de Paris 2024 – qui porteront la flamme quelques centaines de mètres, sous bonne escorte, dans un relais diffusé en mondovision, le tout dans des paysages de carte postale. La flamme olympique a débarqué à Marseille mercredi 8 mai, passant des mains de Florent Manaudou, à Nantenin Keïta puis au rappeur Jul, surprise du chef pour allumer le chaudron olympique. Le début d'un parcours de deux mois et demi qui la conduira jusqu'au jardin des Tuileries, à Paris, pour l'allumage de la vasque au terme de la cérémonie d'ouverture des Jeux le 26 juillet, franceinfo vous détaille le casting de la chaîne humaine la plus médiatisée de France.

Des milliers d'inconnus sélectionnés, de 10 à 102 ans

Imaginez qu'au lieu de commenter la qualité des tagliatelles au saumon de la cantine de votre entreprise, vous fassiez votre footing, torche olympique à la main, entre midi et deux. Le club Paris 2024 a sélectionné, sur CV et lettre de motivation, 5 000 chanceux (plus de 20 000 candidatures ont été envoyées). L'âge de ces porteurs de la flamme s'étale de 10 à 102 ans. Le benjamin, Tiago Cluber, fera partie du relais dans l'Oise, mi-juillet, note France Bleu. Cet élève de CM2 est le lauréat du programme "Génération 2024" organisé par le ministère de l'Education nationale.

Parmi les doyens, Mélanie Berger-Volle, 102 ans, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et grand-mère de la gymnaste Emilie Volle (qui a participé aux Jeux d'Atlanta en 1996) portera la flamme à Saint-Etienne (Loire), alors qu'Albert Corrieri, 101 printemps, la brandira dès le 9 mai à Marseille.

Les salariés des partenaires des Jeux en force

Si le comité d'organisation (Cojop) et le mouvement sportif ont pu choisir 30% des porteurs de la flamme, les partenaires de l'événement ont eu voix au chapitre pour en sélectionner 3 000. On trouve ainsi 788 porteurs retenus par Banque Populaire, qui, là aussi, avaient dû joindre à leur candidature une lettre de motivation et "un parcours de vie inspirant". Cinq cents personnes ont également été sélectionnées par Caisse d'Epargne (sur un total de 55 000 candidats parmi leurs clients).

Sponsor historique des Jeux, Coca-Cola a pu de son côté en désigner 1 000 (sur 15 000 candidatures). A chaque fois, un nombre significatif de salariés de ces entreprises ont été retenus. Un peu moins de 140 postiers et postières figurent aussi au casting du relais. Seule restriction édictée par les règles du CIO pour intégrer l'équipe des "éclaireurs" : les personnalités élues en exercice et les personnalités religieuses ne peuvent pas porter la flamme.

Une pluie de stars et de médaillés olympiques

Mais le relais de la flamme reste avant tout une affaire de sportifs. On retrouvera donc des champions dans quasiment tous les territoires (64 départements dans l'Hexagone et en outre-mer) traversés par la torche. Parmi eux, figurent notamment plusieurs médaillés d'or olympiques : l'escrimeuse Laura Flessel, le nageur Florent Manaudou (qui était le premier porteur à Marseille) ou le handballeur Didier Dinart. Le plus grand défi reviendra peut-être à Anne-Caroline Chausson, championne olympique de BMX en 2008, qui sera la capitaine du relais collectif qui arrivera, le 19 juin, au sommet du Mont Ventoux. Elle pédalera donc avec la torche à la main sur les pentes du "géant de Provence". D'autres médaillés aux Jeux figurent aussi dans la liste des porteurs. Parmi eux, le nageur Camille Lacourt ou le taekwondoïste Pascal Gentil.

Le football français n'est pas en reste, avec plusieurs noms qui fleurent bon les albums Panini, comme les entraîneurs Guy Roux et Arsène Wenger ou les légendaires défenseurs Sylvain Kastendeuch et Eric Di Méco. Pour les nostalgiques, on retrouvera également Daniel Mangeas, "voix" historique du Tour de France pendant quatre décennies, ou Philippe Saint-André, inoubliable arrière du XV de France dans les années 1990. Le populaire navigateur Jean le Cam troquera lui sa voile pour une torche dans le Finistère et tâchera d'arriver à bon port.

Enfin, des personnalités de tous horizons courront aussi sur un tronçon de 200 mètres avec la torche en main. Les humoristes Jamel Debbouze et Jean-Pascal Zadi, l'animateur Denis Brogniart, les chefs étoilés Anne-Sophie Pic et Thierry Marx, l'influenceur Tibo Inshape ou les anciennes Miss France Sylvie Tellier (sacrée en 2002), Alicia Aylies (2017) et Marine Lorphelin (2013). Le chanteur Patrick Bruel s'est également glissé dans cette liste de grands noms qui auront pour mission d'entretenir la flamme olympique.