Tennis : Caroline Garcia "peut aller chercher cette place de numéro 1", assure Paul-Henri Mathieu

C'est "la joueuse la plus en forme du circuit en cette fin de saison", remarque le consultant tennis de franceinfo Paul-Henri Mathieu qui pense que Caroline Garcia peut "voir beaucoup plus loin".

(KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / VIA AFP)

Caroline Garcia "peut aller chercher cette place de numéro un", a assuré mardi 8 novembre sur franceinfo Paul-Henri Mathieu, consultant tennis de franceinfo, quelques heures après la victoire finale de la Française au Masters de Fort Worth au Texas aux États-Unis. La dernière joueuse tricolore à avoir remporté ce titre a été Amélie Mauresmo en 2005. Caroline Garcia continue sa progression "assez incroyable", souligne Paul-Henri Mathieu. "Elle a tous les coups, toutes les capacités mentales et physiques pour aller chercher encore plus loin."

franceinfo : Cette victoire est-elle la suite logique d’une ascension fulgurante ?

Paul-Henri Mathieu : Elle a commencé l'année avec beaucoup de doutes. Elle a été blessée au pied pendant quelques mois. C'est ce qui l’a mis un petit peu dans le doute et ensuite, petit à petit, elle est revenue avec ce jeu ultra agressif. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Il y a eu un déclic lors de cette victoire en double à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic. Une fois qu'elle a gagné ce titre, même si c'est du double, ça l’a lancée sur la suite de la saison.

"Entre mi-juin et mi-septembre, sur 36 matches disputés, elle en a gagné 31." Paul-Henri Mathieu, consultant tennis de franceinfo à franceinfo

C'est assez incroyable. Donc c'est presque en toute logique qu’elle gagne ce Masters en cette fin d'année parce que c'était elle la joueuse la plus en forme du circuit en cette fin de saison.

Comment jugez-vous sa progression ?

C’est vraiment une progression assez incroyable. Elle a commencé en Australie 74e, aujourd'hui elle est quatrième. En début d'année, elle n'a pas beaucoup joué. Elle était en période de doute. Elle n'a pas gagné beaucoup de matches. Dans les mois à venir, elle peut encore monter.

"Elle a gagné le Masters, cela équivaut au cinquième tournoi du Grand Chelem." Paul-Henri Mathieu à franceinfo

Elle a fait demi-finaliste à l'US Open. C'était la première fois de sa carrière qu'elle atteignait ce stade de la compétition. Elle a appris aussi de cette défaite. Elle peut gagner un tournoi du Grand Chelem l'année prochaine. Si elle se met en position de gagner ces tournois-là, évidemment, elle peut aller chercher cette place de numéro un. Sur le circuit féminin, c'est vraiment très ouvert. En tout cas, elle a tous les coups, toutes les capacités mentales et physiques pour aller chercher encore plus loin.

Gère-t-elle mieux la pression aujourd’hui ?

Forcément, avec l'expérience, les années passées sur le circuit, on gère cette pression de manière complètement différente. Effectivement, elle a senti cette pression quand elle était très jeune à 17-18 ans. Elle était seulement aux alentours de la 100e place mondiale. Tout le monde parlait de Caroline en disant que ça allait être la future numéro un. Forcément, c’est beaucoup de pression sur les épaules. Elle a mis du temps à digérer tout ça. Aujourd'hui, elle a 29 ans. Elle a été déjà quatrième mondiale, il y a cinq ans. Elle vient de gagner le Masters et elle peut voir beaucoup plus loin.