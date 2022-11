Tennis : Caroline Garcia devient la deuxième Française à remporter le Masters WTA, 17 ans après Amélie Mauresmo

C'est historique ! Au terme d'une saison déjà exceptionnelle, Caroline Garcia a décroché la plus belle victoire de sa carrière en s'imposant en finale du Masters WTA de Fort Worth, contre Aryna Sabalenka, en 1h41 de jeu (7-6 [7-4], 6-4).

A l'issue d'une année 2022 marquée par quatre titres (dont le Masters WTA et un WTA 1000) et une demi-finale à l'US Open, la Lyonnaise de 29 ans est devenue la deuxième Française à remporter le Masters féminin, 17 ans après le sacre d'Amélie Mauresmo face à Mary Pierce en 2005. Elle a pu compter sur ses deux grandes forces qui ont fait d'elle l'une des meilleures joueuses du monde ces derniers mois : son service (11 aces et 62% de premières balles) et un jeu offensif en toutes circonstances.

Beaucoup plus solide de bout en bout, et décisive dans les moments chauds, Caroline Garcia n'a rien laissé, ou presque à la Biélorusse. Bien suffisant pour s'imposer une bonne fois pour toute parmi les reines du circuit, la Française terminant l'année à la quatrième place mondiale.