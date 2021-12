Disparition de Peng Shuai : le président de la WTA, Steve Simon, annonce la suspension des tournois de tennis féminin en Chine

"Profondément inquiète" depuis la disparition de Peng Shuai, la WTA a décidé de frapper fort. L'instance qui chapeaute le tennis féminin a annoncé suspendre les tournois en Chine, ce mercredi 1er décembre.

Dans un communiqué de presse, le président de la WTA, Steve Simon, explique son choix "en tout bonne conscience". : "Si des personnes puissantes peuvent réprimer la voix des femmes et balayer les allégations d'agression sexuelle sous le tapis, alors la base sur laquelle la WTA a été fondée – l'égalité pour les femmes – subirait un immense revers. Je ne veux pas et je ne peux pas laisser cela arriver à la WTA et à ses joueuses."

"J'annonce la suspension immédiate de tous les tournois WTA en Chine, y compris Hong Kong. En bonne conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes d'y participer à des tournois quand Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ses allégations d'abus sexuels", poursuit Steve Simon.

"With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong."