Affaire Peng Shuai : retour en quatre dates sur la communication faite par la Chine pour tenter de rassurer sur le sort de la joueuse de tennis

L’affaire Peng Shuai continue à faire beaucoup parler. Plus d’un mois et demi après le premier message d’alerte de la joueuse contre un ancien haut dirigeant du pays, qu’elle accusait d’agression sexuelle, la situation de la championne inquiète toujours.

Le week-end dernier (18 et 19 décembre), de nouveaux clichés de la joueuse de tennis ont circulé sur internet, et elle s’est exprimée publiquement pour la première fois, dans une interview vidéo donnée au quotidien singapourien Lianhe Zaobao. La joueuse s'était aussi entretenue en vidéo et en privé à deux reprises avec le CIO (comité international olympique), le 21 novembre et le 1er décembre. Sinon, les nouvelles de sa situation sont presque toujours venues de proches du pouvoir chinois.

17 novembre : la télévision publique chinoise partage un mail attribué à Peng Shuai et destiné à la WTA

Mi-novembre, la polémique commence à faire rage. Peng Shuai n’a plus donné signe de vie depuis la publication de son message le 2 novembre. Le hashtag #WhereIsPengShuai ("Où est Peng Shuai") est repris sur les réseaux sociaux, et les stars de la discipline s’expriment publiquement sur le sujet.

En réaction, la télévision publique chinoise CGTN publie le 17 novembre la capture d’écran d’un mail attribué à Peng Shuai, et adressé à la WTA. "Les informations récentes, dont les accusations d’agression sexuelle, sont fausses. Je ne suis pas disparue, ni en état d’insécurité. Je me repose chez moi et tout va bien", y est-il écrit. Le témoignage ne rassure pas Steve Simon, le président de l'instance, qui continue d'exprimer son inquiétude sur la séurité de la joueuse.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

19 novembre : quatre clichés de la championne publiés par le compte Twitter Shen Shiwei, libellé média affilié d’Etat

Deux jours plus tard, quatre photos de Peng Shuai font leur apparition sur les réseaux sociaux, les premières depuis le début de l’affaire. Elle apparait souriante, tenant dans les bras un chat ou une figurine du film d’animation Kung Fu Panda, avec des peluches colorées en arrière-plan.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

Les images sont partagées par le compte Twitter Shen Shuai, libellé par le réseau social comme média affilié à l’Etat chinois. Il écrit que ces photos ont été publiées par la joueuse en privé sur WeChat, un réseau social autorisé en Chine, avec la légende "Bon week-end".

20 novembre : quatre vidéos diffusées par le rédacteur en chef du Global Times, proche du pouvoir

Le lendemain, la joueuse est aperçue dans quatre vidéos, toutes postée sur Twitter par Hu Xijin, proche du pouvoir et rédacteur en chef du Global Times, quotidien chinois nationaliste.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Peng Shuai est d’abord vue en train de dîner avec son entraîneur et des amis dans un restaurant, le samedi 20 novembre au soir. La championne apparait aussi vêtue d’une veste de sport bleu marine et d’un pantalon blanc, pour l’ouverture des Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals le dimanche 21 novembre. Dans un deuxième clip, on la voit prendre une photo de groupe avec les enfants présents, et signer des autographes. Hu Xijin assure que les vidéos ont été prises par un journaliste du titre.

19 décembre : une journaliste du Global Times partage une photo et une vidéo de Peng Shuai en compagnie d’autres champions du pays

Les signes de vie les plus récents ont été partagés ce week-end. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne dimanche 19 décembre par Qingqing Chen, une journaliste du Global Times. Elle montre Peng Shuai en discussion avec Yao Ming, star chinoise du basket. Selon la journaliste, la vidéo a été tournée et envoyée par un ami, lors d’un événement de promotion du ski nordique à Shanghaï.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean — Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021

Une photo de la joueuse a aussi été publiée, toujours avec Yao Ming, autour du même événement. Ils sont accompagnés de deux autres figures du sport chinois, l’ancien pongiste Wang Liqin et la navigatrice Xu Lijia.