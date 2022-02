Affaire Peng Shuai : "Je souhaite qu’on ne déforme plus le sens de ce post", déclare la joueuse de tennis

Le quotidien sportif français l’Équipe a pu discuter durant une heure avec Peng Shuai. Pour la championne chinoise tout va bien, elle est une fille tout à fait normale et sa vie est comme elle doit être. "Je n’ai jamais disparu, tout le monde a pu me voir. Simplement, beaucoup de gens […] m’ont envoyé des messages, et il était tout à fait impossible de répondre à tant de messages", affirme Peng Shuai.

Elle nie avoir été victime d'agression sexuelle

Le 2 novembre dernier, Peng Shuai publie un message sur un réseau social chinois. Elle y écrit avoir subi une agression sexuelle de la part de l’ancien vice-Premier ministre chinois. Le message avait été supprimé dans les minutes qui ont suivi. "Agression sexuelle ? Je n’ai jamais dit que quiconque m’avait fait subir une quelconque agression sexuelle […] je souhaite qu’on ne déforme plus le sens de ce post", témoigne Peng Shuai. Pour réaliser cet entretien, le journal sportif a dû répondre aux exigences du comité olympique chinois, un de ces membres a même assisté à l’interview.