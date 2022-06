Wimbledon 2022 : la Française Harmony Tan crée l'exploit face à la revenante Serena Williams

Harmony Tan se souviendra certainement longtemps de son premier match dans le tableau principal de Wimbledon. Propulsée d'entrée sur le Centre Court, la Française a renversé la reine Serena Williams au premier tour, mardi 28 juin, au bout d'un combat acharné conclu par un super tie-break : 7-5, 1-6, 7-6 [10-7] en 3h14.

Dans le jardin de l'Américaine, sept fois titrée à Londres, la Tricolore de 24 ans a réalisé le match de sa vie. Elle n'a pas semblé impressionnée par le contexte, et surtout par son adversaire qui ne valait évidemment pas sa 1 204e place mondiale. "Quand j'ai vu le tirage au sort, j'ai eu peur, a-t-elle réagi grand sourire après sa victoire. C'est Serena Wiliams ! C'est une légende ! Comment vais-je pouvoir la jouer ? Est ce que je vais pouvoir gagner un ou deux jeux ? Et je me disais que ca aurait déjà été super."

"She's beaten a legend."



After three hours, 10 minutes, Harmony Tan beats Serena Williams in a first round epic#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/IQst8AzXxv — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2022

Un début de match parfait

Harmony Tan a fait bien mieux que ça. Elle a breaké Serena Williams dès l'entame de match et ne s'est pas effondrée quand l'ancienne numéro un mondiale a remporté quatre jeux consécutifs au coeur de la première manche. Au contraire, elle a de nouveau pris le service de son adversaire au meilleur moment avant de conclure dès sa première balle de set.

Surtout, la Parisienne de naissance a su se ressaisir après un deuxième set lourdement perdu et un troisième mal emmanché avec un break concédé (3-1). Même quand Serena Williams a servi pour le gain du match à 5-4, Tan a réussi à s'en sortir. Malgré une première balle de match manquée à 6-5, la 115e joueuse à la WTA a renversé le super tie-break dans lequel elle était menée 4-0. "Je suis hyper émue, je ne sais pas quoi dire, c'est une super-star, quand j'étais jeune je la regardais à la télévision et la rencontrer pour mon premier Wimbledon : wow !"

L'ovation pour Serena Williams

De son côté, Serena Williams a manqué son retour à la compétition en simple après un an sans jouer. Elle retrouvait le lieu de sa dernière bataille où elle avait abandonné l'année dernière contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich au premier tour.

Mardi, l'Américaine a payé son manque de rythme et de compétition. Pas assez mobile, elle a fini la rencontre éreintée après plus de trois heures de jeu. La star aux 23 titres du Grand Chelem a quitté le court sous une intense et émouvante ovation du Centre Court. A bientôt 41 ans (elle les aura le 26 septembre), c'était peut-être la dernière fois qu'elle foulait le gazon londonien.