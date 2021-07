Wimbledon 2021 : Ashleigh Barty domine Karolina Pliskova pour s'offrir un deuxième titre du Grand Chelem

Londres tient sa nouvelle reine. La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty s'est imposée non sans difficulté en finale de Wimbledon face à la Tchèque Karolina Pliskova (6-3, 6-7(4), 6-3) samedi 10 juillet. Si l'Australienne a dominé la tête de série n°8 en début de rencontre, Karolina Pliskova a su relancer son match avant de retomber dans ses travers dans la troisième manche. À 25 ans, Ashleigh Barty s'offre son premier Wimbelon et un deuxième titre en Grand Chelem après son sacre à Roland-Garros en 2019. Elle succède à la Roumaine Simona Halep, victorieuse en 2019 (l'édition 2020 avait été annulée).

Ashleigh Barty a donné le ton dès le début de la rencontre. Son jeu varié a perturbé la Tchèque, impuissante, qui a concédé 14 points d'affilée pour ouvrir le match. Après quatre jeux parfaits, la numéro 1 mondiale a toutefois commis plus de fautes, laissant filer deux jeux de service, jusqu'à voir son adversaire revenir à 5-3. Mais l'Australienne n'a pas tremblé pour finalement empocher ce premier set en 28 minutes.

Destiny fulfilled @AshBarty is our new Ladies' Singles Champion #Wimbledon pic.twitter.com/Yeh7wldDuv