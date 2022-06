Tennis : Serena Williams annonce son retour à Wimbledon après un an d'absence

Serena Williams donne "rendez-vous" à Wimbledon. A 40 ans, l'ancienne numéro un mondiale (désormais 1208e) a laissé entrevoir, mardi 14 juin sur Instagram, son retour à la compétition dans un tournoi qu'elle a remporté sept fois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Serena Williams (@serenawilliams)

"SW [pour Serena Williams] et SW 19 [le code postal de Wimbledon]. (...) On se voit là-bas", a écrit, sous une photo de ses chaussures de tennis sur le gazon, la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem, qui n'a plus joué depuis l'édition 2021 de Wimbledon. Elle avait dû abandonner dès son premier tour, contre Aliaksandra Sasnovich.

Le classement de l'Américaine l'a conduite à demander une invitation aux organisateurs du tournoi, ce qu'il ont accepté. Serena Williams cherche à égaler le record de victoires en Grand Chelem (24), détenu par l'Australienne Margaret Court.

Le message de la légende du tennis sur Instagram semble aussi souligner qu'elle s'alignera au tournoi d'Eastbourne (18-25 juin), juste avant le début de Wimbledon (le 27 juin), afin de mieux préparer son retour.