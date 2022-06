La numéro 1 mondiale fait honneur à son statut. Dans une nouvelle rencontre expéditive (6-2, 6-1), Iga Swiatek a aisément pris le dessus sur Daria Kasatkina, jeudi 2 juin, pour s'offrir une nouvelle finale sur le court Philippe-Chatrier, deux ans après son sacre à Roland-Garros. A la suite de son match, elle s'est confiée sur le plateau de France Télévisions, où elle est revenue notamment sur son nouveau statut de leader du tennis féminin.

La Polonaise, qui n'a plus perdu depuis le 16 février 2022, cumule désormais 34 victoires consécutives - le record de la plus longue série sans défaite (74) est détenu par Martina Navratilova. Interrogée sur le fait de faire désormais jeu égal avec Serena Williams sur ce nombre de succès à la suite, Iga Swiatek a balayé la comparaison : "Je pense que Serena va encore rester la meilleure joueuse de tous les temps pendant encore très longtemps. De mon côté, je fais de mon mieux pour essayer de bien jouer. Je ne pense pas à ces séries de victoires : ça peut vous mettre la pression et je préfère me concentrer sur ce que j'ai à faire. Ce qui compte, c'est la manière dont on joue au tennis, pas les séries de victoire."

"Prendre les choses étape par étape"

Avec cinq tournois remportés depuis janvier 2022, la native de Varsovie assume parfaitement son nouveau statut de numéro 1 mondiale, obtenu le 4 avril, à la suite de la retraite précoce de l'Australienne Ashleigh Barty. "On va voir si je peux continuer dans cette stabilité. C'est une situation nouvelle d'être numéro 1. Je vais essayer de garder cette position mais ce qu'a fait Serena Williams est totalement extraordinaire et je ne suis pas du tout capable d'en faire autant je pense", a déclaré la joueuse à l'antenne, assurant vouloir prendre "les choses étape par étape". La prochaine se tiendra samedi 4 avril : en finale face à Coco Gauff.