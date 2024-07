Direct Wimbledon 2024 : Murray forfait en simple, Lestienne et Mpetshi Perricard en piste pour le premier tour... Suivez la deuxième journée

Les matchs du premier tour se poursuivent sur les courts du All England Club. Mardi 2 juillet, s'ouvre la deuxième journée de Wimbledon. Et tous les regards devraient être tournés vers Novak Djokovic. Le finaliste 2023, de retour sur les courts trois semaines après une opération du ménisque, est opposé au Tchèque Vit Kopriva, 123e mondial. Parmi les stars du circuit mondial, Alexander Zverev, récent finaliste de Roland Garros, Iga Swiatek, numéro 1 mondiale et Elena Rybakina, victorieuse à Wimbledon en 2022, lancent également leur tournoi.

Côté français, les matchs du jour s'annoncent ardus. Constant Lestienne sera opposé à l'Italien Lorenzo Musetti, 25e mondial, tandis qu'Arthur Rinderknech affrontera l'ancien n°4 mondial, Kei Nishikori. La numéro 1 française, Caroline Garcia, devra, elle, se méfier de la Russe Anna Blinkova (n°66). Au total, huit Tricolores seront sur les courts.