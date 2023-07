Direct Wimbledon 2023 : Stefanos Tsitsipas a perdu le premier set, Carlos Alcaraz face à Jérémy Chardy, 12 Tricolores en action... Suivez la deuxième journée

Après une première journée marquée par l'apparition de la pluie, place à la deuxième journée du premier tour à Londres, mardi, qui pourrait encore être perturbée par les intempéries.

Le numéro un mondial entre en piste, mardi 4 juillet. Après Novak Djokovic la veille, place désormais à l'Espagnol Carlos Alcaraz (n°1), titré au Queens et principal candidat à la victoire finale au côté du Serbe. Opposé au Français Jérémy Chardy, dont ce pourrait être le dernier match en carrière, il ouvrira la journée sur le court numéro 1 à partir de 14h. Sur le Central, c'est la tenante du titre kazakhstanaise, Elena Rybakina (n°3), qui prendra place en première rotation face à l'Américaine Shelby Rogers. S'ensuivra un joli programme sur ce court, avec Andy Murray face à Ryan Peniston, puis Aryna Sabalenka (n°2) face à Panna Udvardy.

Ons Jabeur (n°6) et Cameron Norrie (n°12) sont également de sortie, tout comme Stefanos Tsitsipas (n°5), opposé au revenant Dominic Thiem, Petra Kvitova (n°9), Barbora Krejcikova (n°10), Daniil Medvedev (n°3), Holger Rune (n°6), Maria Sakkari (n°8) ou encore Alexander Zverev (n°19).

Douze Français engagés

Pour les Français, douze d'entre eux sont sur les courts. Les matchs interrompus la veille en raison de la pluie, dont la rencontre franco-française entre Benjamin Bonzi et Harold Mayot (Mayot mène 6-3, 5-3) et celle de Quentin Halys - qui a remporté les deux premières manches face à Daniel Evans -, reprendront dans l'après-midi.

Alizée Cornet et Varvara Gracheva affronteront respectivement Nao Hibino et Camila Giorgi en deuxième rotation. Arthur Fils fera ses débuts sur le gazon londonien, tandis qu'Alexandre Muller et Arthur Rinderknech seront opposés sur le court numéro 5. À suivre aussi, les performances d'Adrian Mannarino et d'Ugo Humbert.