DIRECT. Wimbledon 2022 : Djokovic, Jabeur, Murray et Alcaraz entrent en lice, neuf Tricolores sur les courts dont Paire-Halys... Suivez les matchs de lundi

Le premier tour du tournoi de Wimbledon commence au All England Club de Londres, lundi 27 juin. Une édition 2022 particulière marquée par l'absence des joueurs russes et biélorusses, exclus par les organisateurs du tournoi en raison du contexte international, mais aussi par la non-attribution des points WTA et ATP.

Dans le tableau masculin, deux légendes font leur entrée sur le court Central. Novak Djokovic (20 titres du Grand Chelem) affrontera le Coréen Kwon Soon-woo, 81e mondial. Il sera suivi par le Britannique Andy Murray, opposé à l'Australien James Duckworth. À noter que Casper Ruud, finaliste à Roland-Garros en juin, débutera son tournoi contre le 39e mondial, l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas. Cinq Tricolores, dont Benoît Paire et Quentin Halys qui se défient sur le court n°9, sont également au programme.

Côté féminin, les Françaises Océane Dodin, Diane Parry, Kristina Mladenovic et enfin Caroline Garcia, titrée samedi à Bad Homburg en Allemagne, sont attendues sur les courts. Les têtes de série Anett Kontaveit (3e mondiale) et Maria Sakkari (5e) sont aussi à l'affiche de cette première journée dans le jardin anglais.