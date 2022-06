Roland-Garros 2022 : Casper Ruud, le nouveau venu qui veut faire trembler Rafael Nadal

Un néophyte face à une montagne. Pour Casper Ruud, affronter Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, dimanche 5 juin, sera sûrement aussi difficile qu'escalader l'Everest. À 23 ans, le Norvégien n'a pas choisi le plus simple des défis pour sa première finale en Grand Chelem. Mais il a les armes pour.

"Jouer Rafa en finale à Roland-Garros est peut-être le challenge le plus dur dans le sport, a reconnu Ruud en conférence de presse. Ça semble être une tâche impossible de le battre ici. Personne avant moi ne l’a fait ! (rires). Je vais juste essayer d’en profiter, de rêver de tout cela cette nuit, la nuit prochaine, penser que je peux le faire. M’appuyer sur mon niveau de jeu dans les deux derniers sets."

Ruud, déjà le meilleur Norvégien de l'histoire

Treize finales, treize victoires pour Rafael Nadal à Roland-Garros. Pire, le Taureau de Manacor n'a jamais concédé plus d'un set en finale. Mais Casper Ruud est un habitué des premières. Premier Norvégien à gagner un titre ATP en 2020, il a enchaîné en devenant le premier à intégrer le Top 10 en octobre, puis le premier à se qualifier au Masters de fin de saison et enfin le premier en finale d'un Masters 1000 (Miami, en avril). Cette première-là sera d'un tout autre acabit. "Lors de tous les matchs que j’ai disputés jusqu’ici, j’avais la casquette de favori. Mais, dimanche, je serai l’outsider", a-t-il constaté.

S'il reste peu connu du grand public, Ruud est un expert de la terre battue, sur laquelle il a remporté sept de ses huit titres ATP. Une spécialisation due à deux facteurs : son père d'abord, Christian Ruud, ancien 39e mondial en 1995, spécialiste de la surface et désormais son coach. Puis, son admiration pour son futur adversaire, qu'il adule depuis ses sept ans. "Je crois que je les ai toutes vues, a-t-il expliqué à propos des finales de Rafael Nadal à Roland-Garros. J'ai tout regardé à la télé." Pas de hasard, donc, si Ruud a atterri à la Rafa Nadal Academy de Majorque. "C'est un rêve de gosse", écrivait-il sur Instagram en 2017 à l'occasion d'un entraînement avec Rafael Nadal.

Cinq ans plus tard, le Norvégien continue de s'entraîner régulièrement à Majorque, le seul endroit où il a déjà affronté son futur adversaire. "Il m'a quasiment toujours battu, a-t-il avoué en souriant. Parfois, on était à 7-6, 7-5, mais ça c'est parce qu'on joue à l'académie, je veux être gentil avec Rafa, je lui donne ces sets volontiers !" Ruud veut croire que le résultat sera différent, dimanche. "Je serai celui qui n'a rien à perdre. Rafa, c'est lui qui va sentir la pression, a-t-il assuré. Je vais profiter de cette situation. Je sais que je vais devoir jouer encore mieux qu’aujourd’hui si je veux avoir une chance."

Un coup droit au lift très marqué

Et pour perturber le roi de l'ocre, Casper Ruud possède quelques arguments. "Ce qui fait la grande force de Casper sur terre battue, ce sont ses jambes et son coup droit, explique Pedro Clar, son coach référent au sein de la Rafa Nadal Academy, sur le site de Roland-Garros. Le secret de son 'spin', c'est sa formidable capacité d'accélération du poignet, mais ça vient aussi de ses jambes."

Le Norvégien possède l'un des coups droits avec le plus d'effet, plus que Rafael Nadal, pourtant connu pour son lift exceptionnel. "Lorsqu'on fait beaucoup de lifts, c'est bon pour le jeu, parce que la terre est un peu plus lente, les rebonds sont un peu différents, expliquait-il après sa demi-finale. Lorsqu'il y a plus d'effet, on a plus de marges de manœuvre."

Casper Ruud a fait parler sa science de la terre battue depuis le début du tournoi. Sur ses 18 sets remportés, 12 l'ont été en concédant 3 jeux ou moins. Le Norvégien a su prendre son temps, lâchant parfois un set, pour ensuite prendre le contrôle du match. Seul l'Italien Lorenzo Sonego l'a poussé à une cinquième manche. Face à un Holger Rune volcanique en quarts, puis face au revenant Marin Cilic en demies, son calme absolu a joué en sa faveur. "Son caractère est très bon, il aime jouer au tennis de façon relâchée. Il est très humble également, a jugé Rafael Nadal en conférence de presse. Je suis très content lorsque que je vois des gens bien qui réussissent. Pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise. Il a fait énormément de bonnes choses depuis quelques années."

Il ne faudra pas être trop humble, dimanche, mais au contraire se rêver tueur de géants pour faire tomber la légende aux 13 titres parisiens. Aujourd'hui, David vient de Norvège, et Goliath de Manacor. Au natif d'Oslo d'écrire la plus belle page de sa jeune histoire.