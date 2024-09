US Open 2024 : Aryna Sabalenka vient à bout de Jessica Pegula en finale et s'offre son premier sacre à New York

La deuxième finale est la bonne pour Aryna Sabalenka. Après un échec l'année dernière face à Coco Gauff, la numéro 2 mondiale s'est offert son premier titre à l'US Open en balayant en deux sets (7-5, 7-5) l'Américaine Jessica Pegula, 6e mondiale, samedi 7 septembre. La Biélorusse remporte son deuxième titre du Grand Chelem de l'année, après l'Open d'Australie en janvier, et devient la première joueuse à remporter les deux Majeurs sur dur la même saison depuis 2016 et l'Allemande Angelique Kerber

Cette fois, Aryna Sabalenka a surmonté la pression, le public et surtout son adversaire Jessica Pegula, pour s'offrir un premier US Open, son troisième titre du Grand Chelem. "Mon Dieu... je n'ai pas de mots. Je me suis si souvent vue si près de gagner l'US Open. Ça a toujours été un rêve et, enfin, je décroche ce magnifique trophée", a commenté la Biélorusse de 26 ans.

Dans l'histoire avec Monica Seles, Steffi Graff...

Elle est devenue la cinquième joueuse de l'ère Open (depuis 1968) à remporter la même année les deux tournois du Grand Chelem sur dur (Open d'Australie et US Open), après Steffi Graf (1988, 1989), Monica Seles (1991, 1992), Martina Hingis (1997) et Angelique Kerber (2016). Elle avait déjà remporté son premier Majeur à Melbourne en 2023, mais échouait de peu à Flushing Meadows ces dernières années.

ARYNA SABALENKA REIGNS SUPREME IN NEW YORK! pic.twitter.com/rVEGvuBMe4 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

Deux fois, elle avait perdu en demi-finales (2021 et 2022), une fois en finale (2023), paralysée par l'enjeu et le soutien à la limite de la sportivité du public pour son adversaire Coco Gauff, alors qu'elle avait tranquillement remporté le premier set. Mais en 12 mois, la joueuse née à Minsk a gagné en contrôle de soi et en palette tennistique. Comme à son habitude, elle a assommé son adversaire par la puissance de ses coups, mais elle a également brouillé les cartes en se montrant très efficace à la volée.