US Open : Aryna Sabalenka affrontera Jessica Pegula en finale pour une première

Dans un US Open qui a souri aux coupeuses de tête, la soirée de ce jeudi 5 septembre a semblé bien tranquille. Tant pis pour le public new-yorkais qui n'aura pas le droit à une finale 100% américaine, car si Jessica Pegula s'est qualifiée, Aryna Sabalenka a eu raison de la surprise Emma Navarro.

La tête de série numéro deux du tournoi et finaliste l'an passé à Flushing Meadows n'a pas laissé de place au doute. La principale prétendante au titre, notamment après l'élimination d'Iga Swiatek en quarts de finale, a fait parler sa puissance face à Navarro, novice à ce niveau. Bien dans son match dans le premier set, la Biélorusse a dû davantage s'employer dans le deuxième manche face à une adversaire accrocheuse, et au revers impressionnant.

Sabalenka en puissance et au mental

Alors qu'elle menait 5-3 et se rapprochait de la conclusion, Sabalenka a vu ressurgir les démons de la finale 2023, durant laquelle elle avait été renversée par une autre Américaine, Coco Gauff, après avoir mené un set à zéro. "En fin de deuxième set, j'ai été un peu touchée émotionnellement, ça m'a rappelé l'an passé, a-t-elle expliqué en conférence de presse. J'ai travaillé fort sur mon état d'esprit pendant les matchs et j'ai amélioré mon calme dans les moments clés." Sabalenka a vacillé, mais s'est reprise rapidement pour l'emporter 6-3, 7-6 (2) et 1h30 de jeu.

📊 Aryna Sabalenka 🇧🇾 en Grand Chelem sur dur depuis le début de la saison 2023 :

🇦🇺 OA 2023 : ✅✅✅✅✅✅✅🏆

🇺🇸 US 2023 : ✅✅✅✅✅✅❌🥈

🇦🇺 OA 2024 : ✅✅✅✅✅✅✅🏆

🇺🇸 US 2024 : ✅✅✅✅✅✅🔜❓

➡️ 26 victoires, 1 défaite

↪️ 53 sets remportés, 5 sets concédés 🤯 pic.twitter.com/W7IGy4I0fB — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 6, 2024

La joueuse de 26 ans espère désormais le même dénouement qu'à Melbourne, ou qu'à Cincinnati, le 19 août dernier, puisque l'affiche de la finale en sera identique. Ce jour-là Sabalenka avait dominé Jessica Pegula sans discussion.

Pegula poursuit son été de rêve

Mais la native de l'Etat de New York s'annonce redoutable. Pour sa première fois dans le dernier carré en Majeur, Pegula est passée par toutes les émotions face à la Tchèque Karolina Muchova, avant de s'imposer (1-6, 6-4, 6-2). En très grande forme après un été victorieux, à Toronto début août, la joueuse de 30 ans a pourtant eu du retard à l'allumage.

Surclassée pendant la première demi-heure du match, Pegula aurait pu être dos au mur si Muchova n'avait pas manqué l'occasion de mener d'entrée 3-0 dans le deuxième set. "Elle a commencé en jouant de façon incroyable, elle me faisait passer pour une débutante, elle me détruisait", a résumé l'Américaine juste après le match. Mais la locale de l'étape n'a pas lâché, retrouvant son allant et sa qualité de frappe pour prendre le dessus et s'offrir une première finale de Majeur.