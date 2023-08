US Open 2023 : Swiatek et Gauff ont rendez-vous en quarts, Caroline Garcia face à une qualifiée... Découvrez le tableau féminin

La tenante du titre polonaise a hérité d'une partie de tableau relativement abordable pour le tournoi new-yorkais, jeudi.

Elles ne se lâchent définitivement plus. Le tirage au sort de l'US Open, réalisé jeudi 24 août, a dévoilé le tableau du dernier Grand Chelem de l'année et promet un nouvel affrontement entre Iga Swiatek (n°1) et Coco Gauff (n°6). Opposées trois fois en 2023, et à sept reprises depuis début 2022, la Polonaise et l'Américaine pourraient de nouveau se retrouver lors durant la quinzaine, en quarts de finale, comme à Roland-Garros.

La numéro un mondiale affrontera au premier tour la Suédoise Rebecca Peterson, 92e au classement WTA. Coco Gauff, sixième joueuse mondiale et principale chance américaine, sera quant à elle opposée à une joueuse qualifiée pour son entrée en lice, alors qu'un potentiel duel face à la jeune Mirra Andreeva au deuxième tour s'annonce.

La revenante Caroline Wozniacki, 627e mondiale, placée dans la partie de tableau de la récente vainqueure du tournoi de Cincinnati, a été épargnée par le tirage et attend désormais de connaître son adversaire, qui sera là aussi une qualifiée. Alizée Cornet (65e), opposée à Elina Avanesyan (64e) au premier tour, pourrait elle croiser la route d'Iga Swiatek en huitièmes de finale.

Caroline Garcia attend Jessica Pegula dans le dernier carré

Demi-finaliste en 2022, Caroline Garcia (n°7) aura de gros points à défendre dans "Big Apple", au risque de dégringoler au classement. Placée dans la partie de tableau de Jessica Pegula, 3e mondiale et native de l'Etat de New York, elle attend de connaître son adversaire, qui sera issue des qualifications. Avant de rejoindre les quarts de finale, elle devra passer les potentiels obstacles Anastasia Potapova (n°27), Ekaterina Alexandrova (n°22) ou encore Marketa Vondrousova (n°9), récente vainqueure de Wimbledon.

Dans le clan français, hormis Caroline Garcia et Alizée Cornet, on retrouvera Fiona Ferro (190e) qui aura fort à faire face à Victoria Azarenka (n°18), alors que Diane Parry (73e) sera opposée à la Britannique Katie Boulter. La néo-Tricolore Varvara Gracheva (41e), jouera sa place au deuxième tour face à une Américaine, Taylor Townsend, alors que Clara Burel (62e) sera dans la même situation face à Caroline Dolehide.

Badosa se frottera à l'inusable Venus Williams

Concernant les autres favorites, les quarts de finale potentiels pourraient opposer Elyna Ribakina (n°4) à Maria Sakkari (n°8) et Ons Jabeur (n°5), finaliste l'an dernier, à Aryna Sabalenka (n°2). La Biélorusse, candidate annoncée pour le titre, affrontera la Belge Maryna Zanevska au premier tour.

Parmi les matchs les plus attrayants du premier tour, on peut noter le duel entre l'une des révélations de la saison, Beatriz Haddad Maia (n°19) et Sloane Stephens, vainqueur à Flushing Meadows en 2017, ainsi que l'affrontement entre Paula Badosa, numéro deux mondiale en avril 2022, et Venus Williams, invitée, et qui dispute à 43 ans un 24e US Open.