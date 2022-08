US Open 2022 : comment Caroline Garcia a trouvé la bonne recette pour revenir au premier plan

Caroline Garcia a fait sa mue. Alors que l’US Open s’ouvre lundi 29 août, la Française, passée de la 79e à la 17e place mondiale en trois mois, fait partie des sérieuses outsiders pour soulever le trophée à New York. Depuis juin, la Française de 28 ans réalise sa meilleure saison.

Après une diète de trois ans sans titre, elle a remporté en l’espace de trois mois le double dames à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic, deux WTA 250, à Bad Homburg (gazon) et à Varsovie (terre battue), avant de finir en apothéose en s’adjugeant son troisième WTA 1000 à Cincinnati (Ohio). Elle est même devenue la première joueuse à remporter un tournoi de ce rang en sortant des qualifications. Elle est également la seule cette année à s’être imposée sur trois surfaces différentes.

Depuis juin, l’ancienne numéro 4 mondiale (en 2018) cumule 27 victoires, dont quatre contre des membres du top 10. Personne ne fait mieux actuellement sur le circuit. A titre de comparaison, depuis 2019, elle n’avait battu qu’une seule joueuse du top 10, la Tchèque Karolina Pliskova, alors tête de série n°1 à l’US Open en 2020.

Une nouvelle équipe à ses côtés

Ces derniers mois, Caroline Garcia a retrouvé du plaisir et le sourire sur le court. D’abord, elle s’est débarrassée de ses blessures, notamment les nombreuses qu'elle a eues au dos et aux pieds. "Physiquement, je suis revenue en bonne santé, même s'il y a toujours eu des petits pépins, ça allait beaucoup mieux et chaque semaine j'étais de plus en plus solide", a expliqué Caroline Garcia au micro de franceinfo, au lendemain de sa victoire dans l’Ohio. Surtout, elle a balayé ses doutes. "C'est vrai que ces dernières années, il y a eu des doutes et des moments compliqués et peu de victoires", a reconnu la joueuse.

"Depuis le début de l'année, il y a vraiment eu un gros travail effectué et une belle mentalité positive de toute mon équipe pour avancer. Ça n'a pas payé tout de suite, il y a eu des pépins physiques, mais au fur et à mesure des choses se sont construites." Caroline Garcia, 17e joueuse mondiale à franceinfo: sport

Cette confiance retrouvée est le résultat d’un changement d’équipe. En novembre 2021, la Francilienne décide de changer d’entraîneur, elle qui était coachée par son père, Louis-Paul Garcia, depuis ses débuts. Désormais, elle s’appuie sur Bertrand Perret, l’ancien entraîneur de son compatriote Paul-Henri Mathieu ou de la Tunisienne Ons Jabeur, 5e à la WTA.

Caroline Garcia lors de sa finale remportée à Cincinnati, le 21 août 2022 et entourée de sa nouvelle équipe, son entraîneur Bertrand Perret et sa préparatrice physique Laura Legoupil. (MAXPPP)

Pour compléter son équipe, elle compte aussi désormais sur Laura Legoupil, sa préparatrice physique et physiothérapeute qui la suit au quotidien. "J’ai un suivi permanent au niveau physique avec Laura pour avoir une ligne de conduite, et trouver des solutions notamment par rapport à mes pieds, qui m’ont posé problème ces deux dernières années", précisait Garcia dans les colonnes de L’Equipe, le 22 août.

"Sur le court, je sais ce que je dois faire"

Moins d’un an après ce changement, elle récolte déjà les fruits de ce travail. "A un moment donné, tu te rends compte que le temps passe, et qu’il faut privilégier certaines choses. Tu crois alors en ton style de jeu et tu y vas à fond", a-t-elle confié à franceinfo avant d’ajouter : "Mes idées sont plus claires. Quand je suis sur le court, je sais ce que je dois faire. Tout le travail effectué sur le court, à l'entraînement et en dehors, a payé", s’est encore réjoui Caroline Garcia.

Fini le temps où Garcia sortait du court la tête basse, visage crispé, subissant trop souvent le jeu de son adversaire presque avec fatalité. La Française a retrouvé son agressivité et son tranchant. Plus réactive sur le court, elle s’est aussi parée d’un service plus percutant et varié, lui offrant par exemple 11 aces et 82 % de points derrière sa première balle lors de sa finale à Cincinnati face à Petra Kvitova. La présence de sa préparatrice physique, au quotidien à ses côtés, n’est pas étrangère à cette nouvelle attitude.

Un nouveau statut à New York

Son été radieux serait-il les prémices d’une nouvelle carrière ? Les signaux vont en tout cas dans ce sens. En confiance et dans la forme de sa vie, Caroline Garcia espère briller à l’US Open. Aucune Française n’y a jamais triomphé. Et depuis Mary Pierce en 2005, aucune Tricolore n’a atteint la finale.

Si Garcia n’a jamais dépassé le troisième tour à New York, elle pourrait bien se révéler encore un peu plus lors de cette édition 2022. Et pourquoi pas rêver d’un premier titre du Grand Chelem, "l’objectif de [sa] carrière". "Les attentes extérieures, c'est un truc que je n'aime pas et que je n'aimerai jamais, mais, cette fois, je me sens prête", avançait-elle dans L’Equipe le 22 août. Caroline Garcia semble donc prête à assumer son nouveau statut.