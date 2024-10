Tennis : Wimbledon adopte à son tour l'arbitrage électronique pour remplacer ses juges de ligne

Le bastion de la tradition ouvre ses portes à la modernité. Wimbledon a annoncé, mercredi 9 octobre, qu'il abandonnerait ses emblématiques juges de ligne au profit d'un système de vérification électronique. Tout comme la tenue blanche exigée des joueurs ou les fraises et la crème, les juges de ligne faisaient partie intégrante du décor. Cependant, le tournoi londonien vient d'annoncer une évolution majeure, visant selon les organisateurs à "équilibrer la tradition et l'innovation".

Bien que les tournois du Grand Chelem restent libres de leurs choix, le All England Club, qui gère Wimbledon, a été séduit par un dispositif électronique permettant de vérifier si la balle a touché ou non la ligne (ELC), qui sera utilisé à partir de 2025. "La technologie d'arbitrage sera mise en place pour tous les matchs, des qualifications jusqu'à la finale, et concernera les appels de +out+ et de +fault+ qui étaient jusqu'à présent effectués par les arbitres de ligne", ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Roland-Garros, seul tournoi du Grand-Chelem à conserver ses juges

"Nous prenons très au sérieux notre responsabilité d'équilibrer la tradition et l'innovation à Wimbledon. Les arbitres de ligne ont joué un rôle central dans notre dispositif d'arbitrage (...) pendant de nombreuses décennies et nous reconnaissons leur précieuse contribution et les remercions pour leur engagement et leur service", a souligné la directrice générale du All England Club, Sally Bolton.

Déjà en place à l'US Open et à l'Open d'Australie, seul Roland-Garros, qui se déroule sur terre battue, maintient encore ses juges de ligne lors des Internationaux de France.