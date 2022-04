Inconnu du grand public, le jeune Français Michael Kouame a fait parler de lui ces dernières heures. A la fin de son match contre le Ghanéen Raphael Nii Ankrah lors d'un tournoi junior à Accra, le joueur de 15 ans a craqué, et s'en est pris physiquement à son adversaire.

Alors que le jeune Ghanéen venait le saluer au filet, après avoir remporté la balle de match et s'être imposé 6-2, 6-7, 7-6, Michael Kouame lui a d'abord tendu la main, avant de le gifler au visage.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France slaps Raphael Nii Ankrah after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ