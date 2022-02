Tennis : Alexander Zverev exclu du tournoi d'Acapulco pour avoir frappé la chaise d'un arbitre avec sa raquette

Un pétage de plomb qui pourrait coûter cher. L'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial en simple, a frappé à plusieurs reprises la chaise de l'arbitre avec sa raquette après une défaite en double, mardi 22 février, au tournoi ATP d'Acapulco.

Le joueur de 24 ans est sorti de ses gonds au terme de son match perdu au super tie-break avec le Brésilien Marcelo Melo contre le Britannique Lloyd Glasspool et le Finlandais Harri Heliövaara (6-2, 4-6, 10-6).

Alexander Zverev terminó muy molesto tras perder el duelo de dobles en los octavos de final del Abierto Mexicano.



Al finalizar el partido golpeó la silla del juez en varias ocasiones. pic.twitter.com/OxPj8NmKCW — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 23, 2022

Sur les vidéos, on voit Zverev frapper à trois reprises la chaise de l'arbitre, s'asseoir puis se relever pour insulter l'officiel et donner un dernier coup de raquette. Ce geste et ces propos sont passibles d'amendes et de sanctions selon le code disciplinaire de l'ATP, qui prévoit notamment l'exclusion du tournoi.

Zverev exclu du tournoi

"En outre, si le premier vice-président, chargé des règles et compétitions, détermine qu'il s'agissait d'une infraction particulièrement néfaste au bon déroulement du tournoi ou portant préjudice à l'intégrité du sport, il peut envisager des sanctions supplémentaires (amendes ou suspensions)", précise l'ATP dans ce code disciplinaire.

Mercredi matin, l'organisation du tournoi a décidé de disqualifier Zverev pour "conduite antisportive", alors qu'il était encore en lice en simple.