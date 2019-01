Tennis : les Français Mahut et Herbert qualifiés pour la finale en double de l'Open d'Australie

Les Français brillent lors de l'Open d'Australie. Après Lucas Pouille qualifié pour la demi-finale, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues ont décroché, jeudi 24 janvier, leur billet pour la finale en double en battant le duo américain Harrison - Querrey (6-4, 6-2). Lors de l'ultime rencontre, dimanche, ils joueront contre le binôme formé par le Finlandais Henri Kontinen et l’Australien John Peers.

.@p2hugz @nmahut are #AOFiredUp.



They're back in the #AusOpen men's doubles final for the first time since 2015 where they have the chance to complete their career Grand Slam. pic.twitter.com/cpyjhmlnV6