Tennis : Lucas Pouille devient le premier Français à se qualifier pour la demi-finale de l'Open d'Australie depuis Jo-Wilfried Tsonga en 2010

Il n'était pas favori, mais il a réussi à l'emporter. Le Français Lucas Pouille, 24 ans, 28e joueur mondial, s'est qualifié pour la demi-finale de l'Open d'Australie en battant le Canadien Milos Raonic (7-6, 6-3, 6-7, 6-4), 16e joueur mondial, mercredi 23 janvier. C'est la première fois de sa carrière qu'il accède au dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Le dernier Français à avoir atteint le stade de la demi-finale de l'Open d'Australie est Jo-Wilfried Tsonga en 2010.

The moment of his tennis lifetime



Take a bow, @la_pouille! #AusOpen pic.twitter.com/mreC42vqNG