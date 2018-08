Tennis : Alizé Cornet sanctionnée pour avoir enlevé son tee-shirt sur le court (alors que les hommes ont le droit de le faire)

Alizé Cornet gardera un mauvais souvenir de son court passage à Flushing Meadows (New York, Etats-Unis). La tenniswoman française, éliminée dès le premier tour de l'US Open par la Suédoise Johanna Larsson, a également écopé d'un avertissement durant le match. Alors que les joueuses entamaient le 3e set, mardi 28 août, Alizé Cornet s'est rendu compte qu'elle avait mis son tee-shirt à l'envers pendant son bref passage au vestiaire. Pour ne pas retarder la reprise du match, elle a donc entrepris de remettre son haut à l'endroit sur le court. Et s'est retrouvée quelques secondes en brassière.

Problème : le règlement du tournoi WTA interdit aux joueuses de se déshabiller sur le court et impose que les changements de tenues s'opèrent dans les vestiaires, indique L'Equipe. L'arbitre a donc sanctionné Alizé Cornet pour son "comportement antisportif". "Il était à l’envers. Je ne vais pas jouer comme ça !", a aussitôt réagi Alizé Cornet, ne comprenant visiblement pas le manque de souplesse de l'arbitre.

La joueuse a reçu le soutien de plusieurs sportives et personnalités après cet incident. Judy Murray, mère d'Andy Murray et ancienne capitaine de l'équipe britannique de Fed Cup, a rappelé que les tennismen ont, eux, le droit de se changer sur le court. "Alizé Cornet a pris 10 secondes pour remettre son haut à l'endroit mais Novak Djokovic peut passer des minutes entières assis torse nu", a noté une journaliste sur Twitter.

Alize Cornet came back to court after 10 minute heat break. Had her fresh shirt on back to front. Changed at back of court. Got a code violation. Unsportsmanlike conduct..... But the men can change shirts on court. https://t.co/sCN4KDXYTb

Busted for code violation #alizecornet took 10 sec to turn top right way but #novacdjokovic can sit for minutes half-naked. Same comp. Days after @serenawilliams slammed for disrespecting tennis because she wore a #catsuit. Not fair. Not right. Tell your daughters pic.twitter.com/pJILnwvUvG