Roland-Garros : Serena Williams porte une combinaison de "super-héroïne" utile pour sa santé

Serena Williams a étonné en jouant en combinaison noire sur les courts de Roland-Garros, mardi 29 mai, à Paris. Mais ce choix de tenue, inédit pour une tenniswoman, n'est pas uniquement esthétique : la combinaison conçue par Nike permet à l'Américaine d'avoir "une meilleure circulation sanguine". Victime d'une embolie pulmonaire (un caillot de sang dans les poumons) après son accouchement, Serena Williams est restée éloignée des courts durant 14 mois. Cette combinaison l'aide à éviter de nouveaux problèmes circulatoires.

"J'ai eu beaucoup [de caillots] au cours des douze derniers mois, a expliqué l'ancienne numéro 1 mondiale, à l'issue de son match victorieux contre Kristyna Pliskova (7-6, 6-4). [La combinaison] a effectivement une fonctionnalité. J'ai beaucoup porté de pantalon en jouant, parce que cela favorise une meilleure circulation sanguine. C'est une combinaison amusante qui me permet de jouer sans aucun problème."

Cette tenue lui donne en outre "l'impression d'être une super-héroïne". "Quand je la porte, je me sens comme une princesse guerrière ou une reine du Wakanda", le pays imaginaire du film Black Panther, a affirmé Serena Williams. "J'ai toujours voulu être une super-héroïne et c'est un peu une manière d'en devenir une."

"I feel like a warrior in it, like a warrior princess kind of, (a) queen from Wakanda.



I'm always living in a fantasy world. I always wanted to be a superhero, and it's kind of my way of being a superhero.



I feel like a superhero when I wear it."



- @serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/GyWeUwetIn