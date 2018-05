Roland-Garros : Serena Williams réussit son retour en battant la Tchèque Kristyna Pliskova au premier tour (7-6, 6-4)

L'Américaine n'avait pas participé au tournoi français depuis 2016.

Retour réussi pour l'ancienne numéro 1 mondiale. Serena Williams a battu la Tchèque Kristyna Pliskova en deux sets (7-6, 6-4), mardi 29 mai, pour le premier tour de Roland-Garros. Il a toutefois fallu plus de 50 minutes à l'Américaine pour remporter la première manche, au tie break (7-4). Au terme d'un deuxième set plus rapidement expédié, elle est finalement parvenue à se défaire de la 70e joueuse mondiale.

Forfait l'an passé, Serena Williams n'avait pas rejoué à la Porte d'Auteuil depuis 2016. Elle a été tenue éloignée des courts de tennis durant 18 mois, après une grossesse et de graves ennuis de santé. C'est la première fois en plus d'un an qu'elle remporte un match dans un tournoi du Grand Chelem.