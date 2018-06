Et de 11 ! Rafael Nadal une nouvelle fois sacré à Roland-Garros après sa victoire face à Dominic Thiem (6-4, 6-3, 6-2)

L'Espagnol affrontait l'Autrichien Dominic Thiem en finale messieurs de Roland-Garros.

La légende sur terre battue n'a pas failli. L'Espagnol Rafael Nadal n'a fait qu'une bouchée de l'Autrichien Dominic Thiem en le battant en finale de Roland-Garros, 6-4, 6-3, 6-2, dimanche 10 juin. Après plus de deux heures trente de jeu, le "taureau de Manacor" n'a laissé aucun répit à son adversaire et soulève ainsi sa onzième Coupe des Mousquetaires.

Malgré un petit souci médical, une douleur signalée au majeur, le natif de Majorque a une nouvelle fois démontré sa domination porte d'Auteuil. Ce onzième titre à Paris en quatorze participations permet à l'Espagnol de 32 ans de revenir à trois longueurs du record de trophées en Grand Chelem de Roger Federer (20) et de conserver la place de numéro un mondial lundi. Une alerte en début de troisième set (2-1) à l'avant-bras gauche, qu'il s'est ensuite fait masser à plusieurs reprises, s'est avérée finalement sans conséquence.

Sur les dix finales disputées avant cette finale, Rafael Nadal n'en avait perdu aucune (2005-2008, 2010-2014 puis 2017). Plus bluffant encore : ses adversaires n'avaient pas inscrit, en cumulé, plus de six sets. Il n'a jamais été poussé non plus jusqu'à la cinquième manche dans l'épilogue parisien.