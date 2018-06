Roland-Garros : Thiem réussira-t-il à battre l’épouvantail Nadal ? Regardez en direct la finale messieurs

Ce qu'il faut savoir

Deuxième jour de finale sur le Central de Roland-Garros. L'Autrichien Dominic Thiem tente, dimanche 10 juin, à 15 heures, de décrocher le trophée face à l'Espagnol Rafael Nadal, en lice pour sa 11e victoire sur la terre battue de la porte d'Auteuil.

Le précédent de 2017. L'Autrichien de 24 ans est déjà venu une fois à bout de l'Espagnol. C'était lors des quarts de finale à Rome, en 2017 : Nadal était fatigué, après son triptyque Monte-Carlo/Barcelone/Madrid. En l'agressant sans arrêt, avec des coups profonds et sa surpuissance caractéristique, "Domi" avait abattu la muraille avec une réussite phénoménale (7-5, 6-3).

Nadal, l'invincible en finale. Mais le champion espagnol reste invaincu en dernière ligne droite de Roland-Garros. Sur les 10 finales qu'il a disputées, il n'en a perdu aucune (2005-2008, 2010-2014 puis 2017). Plus bluffant encore : ses adversaires n'ont pas inscrit, en cumulé, plus de six sets. Il n'a jamais été poussé non plus jusqu'à la cinquième manche dans l'épilogue parisien.

Une deuxième victoire autrichienne de l'histoire ? Dominic Thiem en rêve : succéder à son modèle, Thomas Muster, seul Autrichien à avoir soulevé la Coupe des Mousquetaires (1995).