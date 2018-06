DIRECT. Roland-Garros/3e tour : mission impossible pour Richard Gasquet face à Rafael Nadal ? Regardez leur face-à-face

Ce qu'il faut savoir

En quinze tentatives, le Français n'a jamais réussi à relever le défi, "un [des] plus difficiles du sport". Richard Gasquet s'attaque à Rafael Nadal, samedi 2 juin, au troisième tour de Roland-Garros. L'unique face-à-face des deux joueurs sur la terre battue de la porte d'Auteuil date de 2005, année où le Majorquin avait remporté sa première Coupe des Mousquetaires. Franceinfo.fr vous propose de regarder et de commenter cette nouvelle rencontre avec francetv sport.

Un lointain souvenir. En 2005, quand ils se rencontrent pour la première fois à Roland-Garros, Richard Gasquet et Rafael Nadal n'ont pas encore 19 ans. L'Espagnol découvre la terre battue parisienne. Sans pitié, Nadal s'était imposé 6-4, 6-3, 6-2.

Un bilan sans appel. Les statistiques des précédents affrontements entre les sont sans appel : 15 victoires à 0 en faveur de Rafael Nadal. Pire, le Biterrois ne lui a plus pris un set, toutes surfaces confondues, depuis dix ans contre le monstre espagnol : c'était en quart de finale à Toronto (12/10 au tie-break).

Une mission quasi-impossible ? "J'y vais pour faire un grand match", assure Richard Gasquet, 32e joueur mondial. "Je ne vais pas me répéter toute la journée qu'il est extraordinaire, je sais le challenge que c'est mais je suis un compétiteur, j'ai envie de faire quelque chose, pas d'y aller en me disant que je vais me faire massacrer."