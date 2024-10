: Reportage "Comme Michael Jordan ou Mohamed Ali" : à Madrid, les fans de Rafael Nadal saluent la retraite d'un tennisman unique en son genre

L'Espagne est sous le choc après l'annonce de la retraite du tennisman Rafael Nadal. Le roi de la terre battue a annoncé sa retraite sur X, jeudi 10 octobre. Il s'arrêtera en novembre après la coupe Davis, riche d'un palmarès phénoménal avec notamment 22 Grands Chelems.

Même si en Espagne, on savait que la retraite de Nadal était inéluctable, son annonce a secoué le pays. Rapidement, les témoignages se sont multipliés dans les médias, comme celui de Toni Nadal, ancien entraîneur et oncle de Rafael. Très ému, il a rendu hommage à son neveu sur la chaîne de télévision espagnole 24 Horas. "Je ressens une profonde satisfaction d’avoir vu comment un de mes proches, en plus d’avoir été, je pense, un excellent joueur de tennis, a laissé une très bonne image de lui. Ce qui, je pense, est la chose la plus importante."

"J’ai toujours dit : 'La victoire, oui, mais jamais à n’importe quel prix' et je pense que Rafael a su en faire preuve." Toni Nadal, oncle et ex-entraîneur de Rafael Nadal sur la chaîne de TV espagnole 24 Horas

Les qualités sportives, oui, mais aussi les qualités humaines : c’est ce dont parlent le plus ceux qui ont côtoyé Nadal. Mais que pensent les Espagnols de leur champion, futur retraité ? Dans le club de padel du quartier de Mirasierra à Madrid, le tennisman est considéré comme un monstre sacré. Joueur amateur, Esteban est très ému par l’annonce de la retraite de "Rafa", comme on l’appelle ici. "Nadal a été une référence dans le domaine sportif. J’ai suivi toute sa carrière et j’ai pu en profiter. On ressent beaucoup de tristesse parce que, en plus, en dehors du sport, il représente plein d'autres valeurs. C’est le meilleur athlète espagnol de l’histoire et c’est à cause de la façon dont il a affronté, je crois, les situations difficiles. Merci, merci vraiment, de nous avoir fait tant plaisir."

Un joueur "attachant" et "humble"

Pour beaucoup, Nadal est le meilleur sportif espagnol de tous les temps. Nicolás pointe du doigt ses qualités exceptionnelles : "La force mentale et la préparation de Rafa, personne ne les a eues dans le monde du tennis. Je pense que Nadal a placé la barre très haut et c’est le genre de joueur, comme Michael Jordan ou Mohamed Ali, où il n’y en a qu’un dans la vie”.

Irremplaçable, unique en son genre… Nadal va laisser un grand vide. Cristina est fan de tennis mais surtout de Rafa. Elle aussi se sent triste aujourd’hui. “Avant tout, je pense que c’est quelqu’un d’attachant. C’est quelqu’un de très bien et d'humble. J’ai toujours aimé sa façon d’être, au-delà du fait qu’il joue d’une façon incroyable. Ça me fait de la peine, mais je le comprends. Il a encore beaucoup de vie devant lui. Il faut maintenant qu’il profite de sa vie, de sa femme et de son fils.” Longue vie à "Rafa" et bonne retraite bien méritée, c’est ce que lui souhaitent ses innombrables fans en Espagne.