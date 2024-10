Rafael Nadal, légende du tennis, annonce sa retraite après la phase finale de la Coupe Davis en novembre

L'Espagnol de 38 ans, considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, a annoncé, jeudi, qu'il se retirerait du tennis après la phase finale de la Coupe Davis, fin novembre.

L'heure de la retraite a sonné pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. Après avoir tenté de retrouver sa forme physique à la suite d'une année d'absence, Rafael Nadal a annoncé, jeudi 10 octobre, la fin de sa carrière à l'issue de la phase finale de la Coupe Davis, qui se déroulera du 19 au 24 novembre prochains.





"Je suis ici pour vous dire que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que ces dernières années ont été difficiles, surtout les deux dernières. Je ne suis plus capable de jouer sans limitations. C'est une décision difficile, qui a pris du temps. Mais, dans cette vie, tout a un début et une fin. Et je pense que c'est le moment approprié d'annoncer la fin d'une carrière qui a été longue et bien plus victorieuse que je n'aurais pu l'imaginer", a expliqué le Majorquin dans une vidéo publiée sur son compte X (ex-Twitter).

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Touché au psoas-iliaque, un muscle du bassin, il souffre également d'une maladie dégénérative, le syndrome de Müller-Weiss, qui affecte son pied gauche depuis plusieurs années. Cette annonce marque un peu plus la fin d'une des ères les plus incroyables de l'histoire du tennis et du sport mondial. Du trio infernal qui règne sur le tennis depuis les années 2000, Novak Djokovic, son dernier adversaire en simple aux Jeux olympiques le 29 juillet, est désormais le dernier membre encore en activité.

22 titres en Grand Chelem

Champion précoce, le joueur des Baléares s'était révélé au grand public en remportant Roland-Garros à tout juste 19 ans, en 2005, le début d'une hégémonie hallucinante sur terre battue. Infatigable, défenseur hors pair, Rafael Nadal représente la quintessence du jeu sur cette surface, entre maîtrise des glissades et endurance physique pour essorer ses adversaires et faire parler son coup droit létal. Recordman du nombre de titres (14) et de victoires porte d'Auteuil, il n'est tombé que trois fois de sa carrière dans le Grand Chelem parisien qu'il affectionne tant (112 victoires en 115 matchs).

Rafael Nadal n'était pas pour autant qu'un simple spécialiste terrien. Extrêmement complet et compétiteur acharné, l'Espagnol a brillé sur tous les terrains, décrochant au moins deux fois chacun des Majeurs dans sa carrière. Son palmarès XXL n'a que peu d'égal dans les annales du tennis. Avant sa saison 2023 presque blanche, il codétenait encore le record de titres en Grand Chelem (22) avec Novak Djokovic, mais le Serbe l'a depuis relégué à deux longueurs.





Nadal range ses raquettes après avoir passé plus de la moitié de sa carrière dans le top 2 mondial et 209 semaines comme numéro un du classement ATP, le sixième total de l'histoire. Il a soulevé 36 trophées en Masters 1000, cinq Coupes Davis avec l'Espagne et décroché deux titres olympiques, dont un en double. La Coupe Davis, c'est d'ailleurs là qu'il terminera son aventure, du 19 au 24 novembre, où l'Espagne jouera son quart de finale face aux Pays-Bas. "Je boucle la boucle, puisqu'une de mes premières grandes joies en tant que joueur a été la finale de la Coupe Davis 2004 à Séville", a-t-il précisé.

Indissociable de Federer et Djokovic

Immense champion, Rafael Nadal aura tout autant marqué son ère par ses matchs homériques avec les autres géants de son temps. Son nom restera indissociable de celui de Roger Federer, le Suisse qui aura été son premier immense rival. Les deux gentlemen de la balle jaune se sont pourtant voué un profond respect et ont noué une sincère amitié, en même temps qu'ils ont mené leur sport à des sommets tant techniques que dramatiques, jusqu'à leurs larmes, côte-à-côte, après avoir disputé ensemble le dernier match de la carrière de Federer en 2022.

Roger Federer et Rafael Nadal lors de la Laver Cup 2022, où Roger Federer a fait ses adieux au tennis. (GLYN KIRK / AFP)

Nadal aura aussi ensuite beaucoup ferraillé avec Novak Djokovic, l'autre ogre de sa génération et l'adversaire qu'il aura le plus souvent rencontré (59 fois pour un bilan très légèrement négatif : 29 victoires pour 30 défaites). En février, il avait d'ailleurs confié qu'il considérait le Serbe comme le meilleur joueur de l'histoire du tennis. "Les chiffres disent que oui", avait-il tranché pour la chaîne de télévision espagnole La Sexta. "Je veux remercier tout le monde, et surtout mes grands rivaux. J'ai passé beaucoup d'heures avec eux, et j'ai vécu beaucoup de moments dont je me souviendrai toute ma vie", souligne l'Espagnol avec des images de Federer et Djokovic à l'écran.





Resteront aussi les clichés de son autre grand duel, celui avec son corps qui l'aura fait souffrir ces dernières saisons. Le syndrome de Müller-Weiss l'avait contraint à disputer Roland-Garros 2022, son dernier sacre en Grand Chelem, le pied endormi par les injections d'antidouleurs. Au crépuscule enfin arrivé de sa carrière, Rafael Nadal aura semé des souvenirs à la pelle pendant près de deux décennies. Ceux d'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis, qui marquera à jamais les annales du sport. "Je m'en vais avec l'esprit apaisé d'avoir donné tout ce que je pouvais. Pour finir, je vous dis juste un millier de mercis et à très vite", a conclu Rafael Nadal.