Open d'Australie : Pierre-Hugues Herbert, non vacciné, n'ira pas à Melbourne

Le Français est officiellement le premier joueur à annoncer son forfait à Melbourne pour cause de non vaccination.

Vainqueur en double, avec Nicolas Mahut, de l'Open d'Australie il y a deux ans, Pierre-Hugues Herbert ne pourra pas tenter de reconquérir ce titre. Le joueur tricolore, qui a décidé de ne pas se faire vacciner "par choix personnel", ne se rendra pas à Melbourne comme il l'a déclaré vendredi à l'Alsace,. "Ce n'est pas une option pour moi", a-t-il précisé, sachant que le premier tournoi du Grand Chelem de l'année n'acceptera que les joueurs qui ont choisi l'option du vaccin.

Herbert a conscience que son choix risque de l'empêcher également de participer à d'autres tournois. "Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Aujourd'hui je me demande même s'il est possible d'être un joueur de tennis professionnel si on n'est pas vacciné. D'autant qu'il n'y a pas que l'Australie qui pratique cette politique, il y a aussi les Etats-Unis, l'Autriche..."

Que va faire Nicolas Mahut ?

Le retrait du Tricolore pourrait aussi s'accompagner de celui de son partenaire habituel, Nicolas Mahut. Ce dernier sera privé du joueur avec qui il a remporté cinq tournois du Grand Chelem dont le dernier Roland Garros et le Masters il y a quelques semaines. Dans le tableau du simple messieurs, le doute plane toujours quant à la participation de Novak Djokovic, dont le statut vaccinal n'a pas été révélé.