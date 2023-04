Tennis : Novak Djokovic également forfait pour le Masters 1000 de Madrid

Après le forfait de Rafael Nadal, un autre ancien vainqueur du tournoi, Novak Djokovic, a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid.

Après sa défaite surprise contre Dusan Lajovic vendredi, en quart de finale du tournoi de Banja Luka (6-4, 7-6), Novak Djokovic avait laissé planer le doute quant à sa participation au Masters 1000 de Madrid (du 26 avril au 7 mai), mais est finalement contraint de renoncer à défendre ses chances sur la terre battue espagnole. Les organisateurs ont annoncé le forfait du triple vainqueur du tournoi, samedi 22 avril, sans en préciser la cause, même si des douleurs au coude droit semblaient gêner le Serbe ces dernières semaines.

Blessé au coude lors d'un entraînement à Monte Carlo, Novak Djokovic est apparu à plusieurs reprises avec une coudière lors de ses derniers matchs, notamment lors de sa défaite contre Lorenzo Musetti sur le Rocher (4-6, 7-5, 6-4), puis contre le Français Lucas van Assche, dominé difficilement (6-7 [4-7], 6-3, 6-2). "Novak Djokovic ne sera pas en mesure de participer au Mutua Madrid Open. Nous te souhaitons un prompt rétablissement et espérons te revoir sur le cours le plus rapidement possible", ont écrit les organisateurs du Masters 1000 de Madrid, sur Twitter, deux jours après le forfait de Rafael Nadal.