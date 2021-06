Roland-Garros 2021 : Djokovic-Tsitsipas, l'opposition en chiffres

L'Everest se dresse face à l'Hellène. Pour sa première finale en Grand Chelem, Stefanos Tsitsipas défie Novak Djokovic le dimanche 13 juin. Si ce match paraît déséquilibré sur le papier, tant l'expérience du Serbe est supérieure, la jeunesse et la fougue du Grec pourrait faire basculer la rencontre. Voici cinq chiffres à connaître avant cette rencontre qui couronnera le roi de Paris.

18 victoires en Grand Chelem à 0

Les chiffres sont titanesques. Avec 18 Grands Chelems à son palmarès, dont une seule et unique victoire à Roland-Garros en 2016, Novak Djokovic s'approche dangereusement du record de titres en Grand Chelem, détenu par Rafael Nadal et Roger Federer (20). Il faut dire que le Serbe a tout mis en œuvre pour les rattraper. Depuis 2011, "Nole" a été sacré à 16 reprises soit 12 de plus que le Suisse (4) et cinq de plus que l'Espagnol (11).

Dimanche, le rouleau compresseur serbe affronte Stefanos Tsitsipas, qui ne compte aucune victoire en Majeur. Un match qui s'annonce homérique pour le premier, à la recherche d'un deuxième sacre sur la terre battue parisienne, et pour le second, qui peut devenir le premier Grec vainqueur en Grand Chelem.

29 finales de Grand Chelem à 1

Si son nombre de sacres est énorme, celui de finales jouées l'est tout autant. En venant à bout de Rafael Nadal en demi-finales vendredi 11 juin, le Serbe accède à sa 29e finale en Grand Chelem. Il est ainsi devenu le deuxième joueur de l'histoire comptant le plus de finales de tournois majeurs depuis le début de l'ère Open en 1968 (derrière Roger Federer qui a accédé à ce palier 31 fois). À ce stade de la compétition, le numéro 1 mondial a connu seulement dix défaites, dont la moitié contre Rafael Nadal. L'Espagnol étant écarté du jeu, Novak Djokovic a donc une voie royale dans cette finale.

D'autant plus que son adversaire, Stefanos Tsitsipas n'a, quant à lui, aucune expérience en la matière. "Mon ego me dit que j'en veux plus", avait lancé le Grec avant sa demi-finale. L'occasion de joindre les actes à la parole, en étant le premier membre de la "Next Gen" à gagner un titre du Grand Chelem.

Finales en Grand Chelem depuis le début de l'ère Open (1968)...

Roger Federer - 31

Novak Djokovic - 29

Rafael Nadal - 28

Ivan Lendl - 19

Pete Sampras - 18

Bjorn Borg - 16

Andre Agassi - 15

Jimmy Connors - 15 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 11, 2021

11 ans séparent les deux joueurs

C'est un peu David contre Goliath. Ce dimanche, la finale de Roland-Garros oppose deux joueurs très différents. L'un a 34 ans, est membre du "Big Three" et a une carrière plus qu'accomplie. L'autre a 22 ans, fait partie de la "Next Gen" et a son avenir devant lui. "Enfant, je regardais Rafael Nadal et Roger Federer à la télévision, et maintenant je leur fais face" s'était enthousiasmé le 5e mondial, après sa finale perdue contre l'Espagnol à Barcelone.

Il faut dire que cette rencontre symbolise aussi le potentiel renouveau du tennis. En effet, depuis plus de 10 ans, Federer, Nadal et Djokovic s'emparent de tous les trophées et ne laissent que des miettes aux autres. Depuis Roland-Garros 2005, sur 63 tournois du Grand Chelem, le trio n'en a laissé que 9 aux autres (Murray, Cilic, Wawrinka, Del Potro, Thiem). Mais la "Next Gen", composée entre autres de Tsitsipas, Zverev ou encore Medvedev, sort le bout de son nez et doit maintenant détrôner les dinosaures du circuit. Pour enfin accéder à la lumière.

5-2 pour Djokovic

Dans les confrontations directes, l'avantage est à Novak Djokovic. En sept rencontres, le numéro un mondial est sorti vainqueur cinq fois contre le Grec. Sur terre battue, le Serbe reste sur deux victoires consécutives. Déjà en demi-finales de Roland-Garros en 2020, "Nole" était venu à bout de Stefanos Tsitsipas, en 3h54 de jeu et en cinq sets. Une rencontre disputée qui en rappelle d'autres : par exemple, à Rome cette année, le joueur de 34 ans a vaincu son jeune adversaire en trois sets et 3h15 de jeu, lors des quarts de finale. La tâche n'avait, encore une fois, pas été simple pour Djoko, puisque la rencontre avait été interrompue en raison de mauvaises conditions météo et avait repris le lendemain.

2 heures de plus sur les courts pour Djokovic

Cette statistique pourrait avoir son importance au moment de déterminer le futur vainqueur de Roland-Garros. En effet, Novak Djokovic a passé 17h42 sur la terre battue parisienne depuis le début du tournoi, contre 15h12 pour Stefanos Tsitsipas. La demi-finale légendaire qui a opposé le Serbe à Rafael Nadal est passée par là. Ce sommet pourrait peser sur la forme physique du numéro un mondial, avant de jouer cette finale.

Mais "Nole" peut se rassurer, puisque son adversaire grec a certainement laissé des plumes dans son combat contre Alexander Zverev, qui s'est terminé en 3h37. Pour autant et malgré leur probable fatigue, le Serbe et le Grec se livreront une belle bataille pour clore la quinzaine de Roland. Comme à leur habitude.