Open d'Australie : Novak Djokovic "n'est pas vacciné", souligne le gouvernement australien, pour qui la demande de visa "doit être refusée"

Il n'avait jamais dévoilé son statut vaccinal, l'Australie l'a fait pour lui. Dans des conclusions longues de 13 pages rendues publiques dimanche 9 janvier, avant l'audience prévue lundi matin (ce soir à 00h00, heure française), les avocats du gouvernement australien mettent en avant le fait que Novak Djokovic n'est "pas vacciné". Le visa du champion serbe de 34 ans a été annulé à son arrivée à Melbourne en milieu de semaine et il est consigné depuis dans un centre de rétention de la ville, le Park Hotel.

Lors d'une audience publique prévue lundi matin (dimanche à minuit heure française), le juge fédéral Anthony Kelly doit examiner le recours du numéro 1 mondial, qui a fait le voyage pour participer à l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison, qui débute le 17 janvier.

The Australian government has filed its 13-page response to Djokovic's deportation appeal document, which you can find at the link below.



The hearing begins in just under 12 hours.https://t.co/FYKS4e3dJX