Open d'Australie : l'ATP "se réjouit" de la décision de libérer Novak Djokovic après cinq jours passés dans un centre de rétention

Après Novak Djokovic ce lundi 10 janvier, c'est au tour de l'ATP de prendre la parole. L'association qui régit le tennis masculin professionnel a réagi, dans un communiqué publié ce lundi soir, à l'affaire qui a vu le numéro 1 mondial serbe être détenu plusieurs jours à Melbourne avant le début de l'Open d'Australie (17 janvier-30 janvier 2022), avant sa libération ce lundi. Et l'ATP a décidé de se ranger du côté de Novak Djokovic.

"En voyageant à Melbourne, il est évident que Novak Djokovic pensait avoir reçu une exemption médicale valide pour respecter les règles d'entrée sur le territoire", écrit l'ATP dans son communiqué avant de déplorer "les événements regrettables sur tous les fronts, y compris pour le bien-être de Novak Djokovic et sa préparation pour l'Open d'Australie".

Pas concernée par la demande d'exemption médicale réalisée par Djokovic, l'ATP a assisté en tant que spectatrice à la lutte entre les organisateurs du tournoi et le gouvernement australien, qui s'est positionné contre l'entrée du Serbe sur le territoire, alors que Melbourne a subi le plus long confinement du monde, avec 262 jours cumulés.

