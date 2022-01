Open d'Australie : "Je veux rester et essayer de participer", affirme Novak Djokovic qui s'est entraîné à Melbourne

Alors que Novak Djokovic attend toujours de savoir s'il pourra, ou non, participer à l'Open d'Australie, qui débute dimanche à Melbourne, le Serbe s'est exprimé, lundi 10 janvier, sur les réseaux sociaux.

"Je suis heureux et reconnaissant que le juge ait annulé l'annulation de mon visa. Malgré tout ce qui s'est passé, je veux rester et essayer de participer à l'Open d'Australie. Je reste concentré sur cet objectif. Je suis venu ici pour jouer à l'un des événements les plus importants que nous ayons, devant des fans extraordinaires", a écrit sur Twitter le numéro 1 mondial, en accompagnant son texte d'une photo de lui et de son staff sur la Rod Laver Arena. Cette photo atteste ainsi que le Serbe a pu s'entraîner dans la foulée de sa libération.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. pic.twitter.com/iJVbMfQ037