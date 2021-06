DIRECT. Roland-Garros : suivez et commentez avec nous le choc des titans Djokovic-Tsitsipas, affiche de la finale messieurs

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROLAND_GARROS

: Cher @avi, vous êtes donc la preuve que nous avons des lecteurs qui vivent dans une grotte et n'en sortent que de temps à autre :-) Rafael Nadal a été sorti par Novak Djokovic en demi-finale au terme d'un match épique vendredi soir. Notez que ça ne devrait pas porter bonheur au Serbe. Les deux joueurs qui avaient battu Nadal avant la finale (Soderling, puis Djokovic) ont échoué dans leur quête du tournoi.

: C'est pas encore la finale. Nadal n est pas là. Aurais-je manque quelque chose ?

: Passion photo de Tsitsipas qui fait des acrobaties au filet. Le style bondissant du Grec rappelle le Roger Federer de la grande époque.

: Chute à l'arrière, chute ! Petite frayeur pour Novak Djokovic qui s'est retrouvé le nez dans la terre battue en se prenant les pieds dans le tapis en courant au filet sauver une balle de son adversaire. Le Serbe se relève sans bobo, et s'est longuement épousseté pour pouvoir reprendre le jeu.

: Pour le plaisir des yeux, cet échange de toute beauté entre nos deux duettistes. Si vous avez l'occasion de voir le direct, je vous le conseille vraiment, c'est très très chouette. Cela fait après une grosse demi-heure de jeu.





: On est effectivement parti sur des bases très élevées, avec une bataille tactique magnifique. La productivité à la rédaction s'en ressent. 2-1 pour "Tsitsi" face au Gros minet serbe.





: En 3 jeux c’est déjà mieux que la finale d’hier c’est presque dommage

: Premier jeu très disputé entre Tsitsipas et Djokovic. Après une foultitude d'avantage et de balles de breaks, le Grec met fin à la récré avec trois aces. 1-0 pour Tsitsipas.

: Parce qu'à la base, c'est un tournoi en extérieur, et que le but, c'est de profiter des conditions naturelles. Donc le déploiement du toit n'intervient qu'en cas de pluie. Et il faut dire que cette année, on n'a pas vu l'ombre d'une averse à Roland-Garros.

: bonjour pourquoi ne ferment ils pas le toit pour faire de l’ombre aux joueurs et au public, il ferait moins chaud , enfin il me semble ? Bon match aux joueurs, au public ainsi qu’aux téléspectateurs ainsi qu’à vous.

: Victoire pour Stefanos Ttsitsipas en 5 sets. Mais que le meilleur gagne 🎾 🍀🍀🍀

: Si Tsitsipas dépasse l'enjeu d'une première finale de Grand Chelem et arrive à lâcher ses coups je le vois gagner en 5 sets. Ce sera dur mais il est à tout fait capable de battre Djokovic.

: C'est parti pour cette finale ! Je vous rappelle que vous pouvez suivre le match si vous êtes coincés devant un gigot-flageolets chez belle-maman, il y a toujours france.tv.

: Le prix du meilleur masque du tournoi est attribué à Stefanos Tsitsipas, qui en aborde à un son effigie façon "Olive et Tom".

: Victoire en 5 set pour Djokovic ! bon live le plus sportif possible avec respect des gestes fairplay ;-)

: @Isa Je vous propose que vous vous imposiez, après tout, on ne compare pas un match de poule avec une équipe croate vieillissante, et une finale potentiellement de légende. Confiez-lui donc votre téléphone avec le live de ces diables de franceinfo sport.

: Et moi, je fais comment ? Il y a l'Euro Angleterre-Croatie que mon mari et mon fils veulent regarder (diffusion sur la 1ère chaîne publique ici en Allemagne) et moi, je veux regarder la finale de tennis! ⚽️🎾

: Allez Tsitsipás !! À fond! Djoko c’est du déjà vu! En 5 sets pour moi!

: A la Fédération française de tennis, on tire un bilan plutôt positif de la quinzaine. "Les chiffres de cette édition, compte tenu des circonstances, sont quand même assez bons", s'est félicitée la directrice générale de la FFT, Amélie Oudéa-Castéra. "Notamment parce que nous avons pu au global accueillir 100 000 spectateurs avec environ 80% de billets grand public et 20% sur les aspects hospitalité et partenaires, avec des chiffres d'audience qui sont absolument remarquables."

: Il ne va bientôt plus y avoir de place sur sa cheminée. Après avoir gagné le simple hier, Barbora Krejcikova a remporté le double de Roland-Garros, une performance inégalée depuis Mary Pierce en 2000.

: @Kikou S'il l'emporte cet après-midi, Novak Djokovic obtiendrait son 19e tournoi du Grand Chelem, et reviendrait à une unité du record co-détenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

: C'est quoi un 20-20-20 ?

: Djokovic facile en 3 sets

: Bonjour à toutes à tous ! On va commencer par un jeu des pronostics sur cette finale très attendue. La rédaction est tiraillée entre le camp des traditionnalistes avec Novak Djokovic (Raphaël Godet et Thomas Baïetto imaginent une victoire en 3 sets, Nacer Boubekeur, Marie-Violette Bernard et David Perrault en 4 manches) et ceux qui soutiennent le bel Héllène (vous l'avez ?), j'ai nommé Julie Rasplus (qui voit un succès en 4 manches) et Juliette Campion et moi-même en cinq manches. On vous attend dans les commentaires !

: Revivez les meilleurs moments du sacre de Krejcikova - Siniakova contre Mattek-Sands - Swiatek. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Faisons un point sur l'actualité :



La Tchèque Barbora Krejcikova, sacrée la veille en simple, a remporté également le tournoi de double de Roland-Garros, associée à sa compatriote Katerina Siniakova. Elle a réalisé un doublé que Mary Pierce était la dernière à avoir réussi, en 2000. Rendez-vous à 15 heures pour la finale des titans Djokovic-Tsitsipas.





• L'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux Etats-Unis a apporté "un nouvel" élan aux travaux du G7, s'est félicitée Angela Merkel au dernier jour du sommet des sept pays industrialisés en Grande-Bretagne. Au programme de la journée : les dirigeants déclinent leur plan d'action face à l'urgence climatique.



L'armée française change de chef : le général François Lecointre, chef d'état-major des armées depuis 2017, quittera ses fonctions après le 14 juillet. Ce départ est revendiqué comme étant sa décision, notamment pour dissocier la fonction du calendrier politique de la prochaine présidentielle.





Rémy Daillet, figure du complotisme impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en avril dernier, a été expulsé de Malaisie avec sa famille, a appris France Bleu Sud Lorraine.

: Elles battent la paire américano-polonaise constituée de Bethanie Mattek-Sands et d'Iga Swiatek, lauréate 2020 en simple, 6-4, 6-2.







: La Tchèque Barbora Krejcikova, sacrée la veille en simple, remporte également le tournoi de double de Roland-Garros, associée à sa compatriote Katerina Siniakova.

: Condition physique, jeu offensif, gestion émotionnelle... Julien Benneteau, consultant chez franceinfo sports, fait le comparatif entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas avant la finale tant attendue des deux titans, à 15 heures.



(Nicol Knightman / DPPI / AFP (à g.) / Filippo MONTEFORTE / AFP (à d.)

: Alors qu'elles menaient largement au début du premier set (5-1), les Tchèques se font rattraper doucement mais sûrement par Mattek-Sands et Swiatek. Il y a maintenant 5 jeux à 4 !

: Il est l'heure de faire un point sur l'actualité :



Suivez en ce moment la finale de double dames sur france.tv et rendez-vous à 15 heures pour le choc de la finale entre le numéro 1 mondial Djokovic et le talentueux mais novice Tsitsipas.



• Le Français Rémy Daillet et sa famille ont été expulsés de Malaisie et sont attendus en France demain, où le complotiste, soupçonné d'avoir contribué à l'enlèvement de la petite Mia, fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a appris France Bleu Sud Lorraine.



Israël s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire avec un vote attendu du Parlement pour entériner une "coalition du changement" devant signer la fin du pouvoir de Benyamin Nétanyahou, le plus long de l'histoire du pays.



Unis face aux défis de la Chine et de la Russie, les dirigeants des grandes puissances du G7 s'attellent aujourd'hui à l'urgence climatique, au troisième et dernier jour de leur sommet en Angleterre.

: Plus que deux matchs avant de faire ses adieux à Roland-Garros 2021. Au programme de cette dernière journée du tournoi :



ne finale de double dames qui oppose en ce moment même Iga Swiatek, associée à Bethanie Mattek-Sands, à la championne du simple dames Barbora Krejcikova qui fait équipe avec sa compatriote Katerina Siniakova.



C'est ensuite Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas qui sonneront la fin du tournoi par une finale simple messieurs inédite à 15 heures.



Suivez tous les matchs en direct sur franceinfo sports et sur france.tv.