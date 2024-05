Rome : Rafael Nadal dépassé, Arthur Fils déjà éliminé, Naomi Osaka en pleine forme... Ce qu'il faut retenir de la journée de samedi

Pas encore au niveau. Opposé au neuvième joueur mondial Hubert Hurkacz, Rafael Nadal n'a pas existé, samedi 11 mai, sur le court central du Masters 1000 de Rome, ne prenant que quatre jeux au Polonais. Une défaite à quelque deux semaines du début de Roland-Garros qui interroge sur le niveau, voire la présence, du Taureau de Manacor à Paris. Seuls Français sur les courts aujourd'hui, Alexandre Müller et Arthur Fils étaient opposés dans un duel qui a tourné à l'avantage du joueur sorti des qualifications.

Nadal dit au revoir au Foro Italico

Dix titres et puis s'en va ? Après avoir fait ses adieux au Masters 1000 de Madrid deux semaines auparavant, Rafael Nadal a peut-être disputé son dernier match à Rome, samedi, tournoi dans lequel il est le recordman de titres. "Je ne suis pas sûr à 100% , c'est probablement 98%", a-t-il déclaré en conférence de presse. Une défaite 6-1, 6-3 face à Hubert Hurkacz, tête de série numéro 7, dans une rencontre à sens unique. Après deux jeux de très haute intensité disputés en 27 minutes, l'Espagnol a rapidement craqué face aux coups de boutoir du grand Polonais, à qui il n'aura jamais réussi à prendre le service malgré sept balles de break.

"Si je dois vous dire ce que je pense en ce moment, je pense que je serai à Roland Garros pour donner le meilleur de moi-même", a rassuré l'Espagnol en conférence de presse quant à sa participation au Grand Chelem parisien, avant d'aller saluer la foule une dernière fois depuis une passerelle. Cap désormais sur la porte d'Auteuil pour le Majorquin qui a disputé huit rencontres sur terre battue depuis son retour pour cinq victoires et trois revers. S'il n'est pas attendu comme favori à Paris, il semble avoir un objectif à plus long terme : les Jeux olympiques, en simple comme en double.

Premier 3e tour en Masters 1000 pour Müller, Fils encore battu

Les deux Français qualifiés pour le troisième tour à Rome sont en dehors du Top 100. Après Térence Atmane (137e) vendredi, Alexandre Müller (109e) a composté son billet samedi face à Arthur Fils, tête de série numéro 31, qui faisait son entrée en lice dans la capitale romaine (7-5, 6-3). Sorti des qualifications, le natif de Poissy (Yvelines) en est à sa quatrième victoire au Foro Italico et se montre à quelques jours de l'attribution des wild-cards pour Roland-Garros. Il affrontera le vainqueur du duel entre Marcos Giron et Andrey Rublev pour ce qui sera son premier troisième tour dans un Masters 1000.

Alexandre Müller s'impose face à son compatriote Arthur Fils à Rome 🇮🇹#IBI24 pic.twitter.com/P8Q04mhijV — FFT (@FFTennis) May 11, 2024

En face, Arthur Fils a de nouveau déçu sur terre battue. Déjà éliminé dès son entrée en lice à Madrid, le jeune Tricolore n'a une nouvelle fois pas profité de son statut de tête de série qui lui permet de ne pas disputer de premier tour et d'éviter une des 32 têtes de série au deuxième tour. Breaké dès sa première mise en jeu lors de chacun des deux sets, il n'a jamais semblé être en mesure de faire tomber son compatriote. Inscrit pour le Challenger de Bordeaux, qui démarre le 14 mai, il devra y retrouver de la confiance avant Roland-Garros.

Osaka et Badosa reviennent fort

Non têtes de série après avoir fait une pause, Naomi Osaka et Paula Badosa se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Pour la première fois depuis son retour de grossesse, la Japonaise a enchaîné trois succès en compétition. Mieux, l'ancienne numéro 1 mondiale n'a pas perdu le moindre set et a surclassé ses adversaires. Dernière en date, Daria Kasatkina, pourtant tête de série numéro 10 n'a remporté que six jeux face à elle samedi (victoire 6-3, 6-3 d'Osaka). La quadruple lauréate en Grand Chelem affrontera Qinwen Zheng (tête de série numéro 7) qui s'est défaite de Linda Noskova en trois sets (3-6, 6-1, 6-2).

Paula Badosa retrouve également le sourire au Foro Italico. Quart de finaliste en 2023, l'Espagnole n'avait, elle non plus, plus connu trois succès depuis son retour de blessure début 2024. Après Mirra Andreeva et Emma Navarro, elle a éliminé Daria Shnaider en trois sets (5-7, 6-4, 6-4) pour s'ouvrir la voie des huitièmes de finale. Prochaine adversaire : Coco Gauff ou Jaqueline Cristian.

Swiatek assure, Gauff attendue

Déjà doublement titrée à Rome et victorieuse à Madrid cette année, Iga Swiatek a fait respecter son rang samedi face à Yulia Putintseva (6-3, 6-4). Comme lors de son entrée en lice jeudi, la Polonaise n'a pas tremblé pour continuer sa route qui la mène vers Angélique Kerber, demi-finaliste du tournoi en 2012 face à Maria Sharapova. La numéro 1 mondiale a remporté les deux précédentes confrontations. Attendue comme la principale concurrente de Swiatek dans cette moitié de tableau, Coco Gauff affrontera Jaqueline Cristian lors de la "night session".

100e victoire en Masters 1000 pour Medvedev

Il déteste la terre battue, sauf à Rome. Vainqueur surprise de l'édition 2023 du Masters 1000 italien, avant d'être éliminé au premier tour de Roland-Garros, Daniil Medvedev s'est rappelé au bon souvenir du public romain pour son entrée en lice face au Britannique Jack Draper (7-5, 6-4). Une victoire symbolique, sa 100e dans cette catégorie de tournoi. Il sera opposé au jeune Serbe Hamad Medjedovic au prochain tour.

Achievement = unlocked 🔓⭐️👏



Defending champion @DaniilMedwed notches his 100th win at ATP Masters 1000 level, defeating Draper 7-5 6-4!@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/mV6cDAPiDe — ATP Tour (@atptour) May 11, 2024

Holger Rune, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev sont encore attendus sur les courts romains, alors que Frances Tiafoe (tête de série 22) a été sèchement battu par Dominik Koepfer (6-4, 6-2) et n'a toujours pas gagné un match sur la terre battue européenne.