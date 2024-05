Rome : intraitable, Alexander Zverev s'impose face à Nicolas Jarry en finale

Nicolas Jarry, finaliste à la surprise générale, n'a pas trouvé la faille. Alexander Zverev, numéro 5 mondial, s'est imposé dimanche 19 mai face au Chilien en finale du Masters 1000 de Rome. Vainqueur en deux sets (6-4, 7-5), l'Allemand, sans être écrasant, n'a jamais vraiment été inquiété par son adversaire de la journée, qui jouait sa première finale en Masters 1000.

L'expérience et le temps passé sur les cours – trois heures de plus pour Jarry – semblent avoir joué leur rôle. Alexander Zverev, réaliste, ne s'est rendu coupable que de cinq fautes directes et a brillé au service avec 95% de premières balles. L'Allemand, qui a majoritairement joué sur le revers de son adversaire, a pris l'ascendant en fin de premier set, en breakant Jarry à 5-4. Le Chilien avait déjà senti le vent du boulet un peu plus tôt dans la rencontre, à 4-4, mais il était parvenu à sauver deux balles de break.

📊 Le parcours en stats d'Alexander Zverev [3] et de Nicolas Jarry [21] pour se qualifier pour la finale du Masters 1000 de Rome 🇮🇹 !



➡️ Jarry a passé 3h de plus sur le court que Zverev

➡️ 94% de jeux de service remportés par Zverev pic.twitter.com/tAb1rpE6pd — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 19, 2024

L'actuel numéro 24 mondial a semblé plus à l'aise au deuxième set, tenant mieux les échanges. Plus audacieux, il s'est même permis plusieurs montées au filet, mais a commis trop de fautes directes face à un Zverev irréprochable. Il remporte pour la deuxième fois le Masters 1000 de Rome, son premier dans cette catégorie depuis 2021 et Cincinnati. A moins d'une semaine de Roland-Garros, il accédera, lundi, à la quatrième place mondiale.