Rome : Alexandre Müller s'arrête en huitièmes de finale, Iga Swiatek déroule... Ce qu'il faut retenir de la journée de mardi

Le rêve romain a pris fin. Alexandre Müller, 109e mondial et sorti des qualifications, a été battu par Nicolas Jarry en huitièmes de finale du tournoi de Rome (7-5, 6-3), mardi 14 mai. Tombeur de Marton Fucsovics (50e), Arthur Fils (34e) et surtout Andrey Rublev (6e) dans le tableau principal, auteur de son meilleur parcours dans un Masters 1000, le Français a finalement été stoppé dans son élan par le spécialiste de la terre battue Nicolas Jarry, qui a dominé la rencontre de bout en bout pour s'imposer après 1h35 de jeu.

Alexandre Müller n'avait pas les armes pour répondre à la puissance du Chilien, qui s'est montré intraitable au service (15 aces) et autoritaire à l'échange, achevant la partie avec la bagatelle de 35 coups gagnants. Après la perte d'un premier set accroché, puis celle de son premier service dès l'entame de la seconde manche, Alexandre Müller n'a jamais trouvé la solution sur les mises en jeu de son adversaire, parmi les références du circuit sur l'ocre. Il réintégrera le top 100 en début de semaine prochaine grâce à son beau parcours.

Iga Swiatek expéditive, Alejandro Tabilo sur sa lancée

La numéro 1 mondiale n'a pas fait dans le détail. Iga Swiatek s'est imposée en deux sets, comme à chaque tour depuis son entrée en lice à Rome, contre Madison Keys (16e), finaliste de l'US Open 2017 (6-1, 6-3). Clinique dans les moments décisifs (dix balles de break sauvées sur dix concédées), la Polonaise poursuit sur la lancée de son titre acquis à Madrid, où elle avait déjà battu l'Américaine en demi-finale.

Dans le tableau masculin, Alejandro Tabilo (32e) continue sa saison de terre battue impressionnante. Vainqueur de l'Open d'Aix-en-Provence et tombeur du numéro 1 mondial Novak Djokovic dimanche, le Chilien a écarté Karen Khachanov (18e) au terme d'un bras de fer de plus de deux heures et demie (7-6, 7-6). Victorieux de deux jeux décisifs haletants, il atteint pour la première fois les quarts de finale d'un Masters 1000 et continue son ascension fulgurante, alors qu'il était 190e au classement ATP il y a un an.

De son côté, Alexander Zverev (5e) a disposé de Nuno Borges (53e) sans trembler (6-2, 7-5) et s'avance parmi les principaux prétendants au titre du tournoi de Rome. Mais il retrouvera au prochain tour un autre outsider sérieux, l'Américain Taylor Fritz (13e), impressionnant contre Grigor Dimitrov (10e) après sa demi-finale à Madrid (6-2, 6-7, 6-1).